Estilo de Vida
Sabores de pizza diferentes e surpreendentes para sair do comum
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Carne-seca com banana – A combinação mistura o sabor marcante da carne-seca dessalgada e desfiada com a doçura da banana-nanica. Cebolinha e requeijão ajudam a completar o recheio. O contraste entre doce e salgado torna essa pizza uma opção diferente e saborosa. Foto: Divulgação Guia da Cozinha
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Scamorza – Esse queijo italiano de massa filada é a estrela de uma pizza de sabor marcante, especialmente quando usada a versão defumada. Molho e rodelas de tomate ajudam a equilibrar o recheio. Folhas de manjericão e azeitonas completam a combinação. Foto: Youtube/Silvio Cicchi
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Coração de galinha – Bastante associado aos churrascos do Sul do Brasil, o ingrediente também aparece como cobertura de pizza. O coração de frango é combinado com muçarela e pode receber salsa e cebolinha. O resultado é um sabor diferente e bem brasileiro. Foto: Divulgação/Dom Luigi
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Calabresa com cheddar – A tradicional calabresa ganha uma versão mais intensa com a presença do cheddar. O recheio leva ainda molho de tomate, muçarela e orégano. A combinação resulta em uma pizza cremosa, de sabor forte e bastante diferente da calabresa convencional. Foto: Divulgação/Dallagrana
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Caprese – Inspirada na clássica combinação italiana, essa pizza reúne muçarela de búfala, tomate e folhas de manjericão. O pesto de azeitonas acrescenta um sabor mais intenso ao conjunto. Colorida e aromática, é uma alternativa aos recheios mais tradicionais. Foto: Divulgação/Revista Marie Clarie
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Alcachofra – Os corações de alcachofra dão um toque diferente e delicado à pizza, combinados com muçarela de búfala e azeitonas fatiadas. Manjericão pode reforçar o frescor do recheio. Já o tomate seco acrescenta sabor mais intenso à combinação. Foto: Divulgação/Di’Napoli Delivery
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Alho negro – De sabor adocicado, suave e complexo, o alho negro dá personalidade a uma pizza pouco convencional. Ele pode ser combinado com muçarela de búfala, tomate-cereja, manjericão e molho de tomate. O resultado mistura cremosidade, frescor e notas levemente caramelizadas Foto: Reprodução/Olhar Turístico
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Tribeca – Essa combinação reúne sabores intensos, com tiras de bacon crocante, pepperoni e cheddar. O parmesão acrescenta mais uma camada de sabor ao recheio. É uma pizza robusta e bem diferente das opções mais tradicionais. Foto: Divulgação/Pizza Prime
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Califórnia – Conhecida pela combinação agridoce, essa pizza mistura queijo com diferentes frutas. Abacaxi, pêssego, figo e até goiaba podem aparecer entre os ingredientes. O contraste entre o salgado do queijo e a doçura das frutas é sua principal característica. Foto: Divulgação/Foodyas
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Americana – Existem diferentes versões dessa pizza, mas uma combinação encontrada no Brasil reúne muçarela, tomate, ovos fatiados e bacon. O recheio é farto e mistura a cremosidade do queijo com o sabor marcante do bacon. Apesar do nome, não há uma receita americana única e tradicional com essa composição. Foto: Divulgação/Dom Carmino
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Francesa – Algumas pizzarias usam esse nome para combinações cremosas à base de cogumelos, sem que exista uma receita francesa tradicional com essa composição. Uma versão reúne shiitake, shimeji e champignon com requeijão cremoso e tomate-cereja. O resultado é uma pizza cremosa e de sabor terroso. Foto: Divulgação/Pizza Prime
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Mexicana - Inspirada nos sabores da culinária mexicana, essa pizza leva nachos crocantes, carne moída apimentada e uma combinação de cheddar, muçarela e requeijão. A mistura reúne cremosidade, crocância e um toque picante. Sugerida por Bambinella. Foto: Divulgação/Bambinella
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Caipira – Farta e bastante variada, essa pizza combina frango desfiado, muçarela, presunto e milho sobre molho de tomate. Cebola, tomate, azeitona e pimentão ajudam a completar o recheio. O orégano finaliza essa mistura de sabores bem conhecida nas pizzarias brasileiras. Foto: Divulgação/Rede Leve Pizza
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Jardineira – O nome costuma identificar pizzas que valorizam ingredientes vegetais, embora a receita varie bastante entre as pizzarias. Uma das versões combina molho de tomate, palmito e milho cobertos por muçarela. É uma opção simples, cremosa e diferente dos recheios mais tradicionais. Foto: Divulgação/Sertão na Lenha
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Palmito e champignon – A combinação reúne a textura macia do palmito com o sabor característico dos cogumelos. Cheddar vegano acrescenta cremosidade ao recheio, enquanto as azeitonas pretas dão um toque mais intenso. É uma alternativa sem ingredientes de origem animal quando todos os componentes da massa e do molho também são veganos. Foto: Divulgação/Inaceres
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Cebola caramelizada – O sabor levemente adocicado da cebola caramelizada é o destaque dessa pizza. A combinação pode levar molho de tomate com manjericão e queijo vegano, criando contraste entre doçura e acidez. É uma opção simples, aromática e diferente dos recheios convencionais. Foto: Divulgação/Chiquita Pizzas
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Abobrinha com aveia – Nessa versão, a diferença começa pela massa, preparada com farinha, aveia e linhaça. O recheio leva abobrinha e queijo parmesão, temperados com sal e pimenta. É uma combinação mais leve e diferente das pizzas tradicionais. Foto: Divulgação/Blog da Mimis
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Palmito e brócolis – Essa opção vegetariana combina dois ingredientes de sabor suave, acompanhados de muçarela e tomate. Azeitonas pretas e alecrim acrescentam notas mais marcantes e aromáticas. O resultado é um recheio colorido e diferente das combinações mais tradicionais. Foto: Divulgação/Ana Maria Braga
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Banana nevada – Entre as opções doces, essa pizza combina rodelas de banana com chocolate branco derretido. Açúcar e canela completam o recheio e reforçam o sabor da fruta. É uma sobremesa quente e cremosa para quem gosta de combinações bem doces. Foto: Divulgação/Forneria Gagliasso
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Sorvete – Nessa pizza doce, a massa recebe uma cobertura de chocolate ao leite, meio amargo ou branco e bolas de sorvete por cima. O contraste entre a pizza ainda quente e o sorvete gelado é o grande destaque. Granulado ou raspas de chocolate podem completar a sobremesa. Foto: Divulgação/Mavalerio