Sabores de pizza diferentes e surpreendentes para sair do comum

Palmito e champignon – A combinação reúne a textura macia do palmito com o sabor característico dos cogumelos. Cheddar vegano acrescenta cremosidade ao recheio, enquanto as azeitonas pretas dão um toque mais intenso. É uma alternativa sem ingredientes de origem animal quando todos os componentes da massa e do molho também são veganos. Foto: Divulgação/Inaceres