Misturas impensáveis: cervejas que surpreendem com ingredientes que ninguém espera encontrar no copo

A cervejaria Alter, de Petrópolis, mantém em seu catálogo a Goiawit, uma cerveja de trigo com goiaba e limão. Refrescante e frutada, ela combina o toque cítrico do limão com o aroma suave da goiaba. A marca a apresenta como a primeira cerveja do mundo a reunir os dois ingredientes. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière