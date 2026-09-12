Animais
“Fada-rosa” reaparece na Argentina e chama atenção para o fascinante mundo dos tatus
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Sua carapaça rosada e os pelos claros ajudam a explicar o curioso apelido de “fada-rosa”. Segundo o governo de Mendoza, o pequeno mamífero passa quase toda a vida sob a terra, escavando túneis em solos arenosos. De hábitos noturnos, alimenta-se principalmente de formigas, larvas e outros pequenos invertebrados. Foto: Reprodução de vídeo
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Autoridades ambientais destacaram a importância do avistamento. Segundo Ignacio Haudet, diretor de Biodiversidade e Ecoparque de Mendoza, cada novo registro demonstra que o ecossistema continua funcionando e oferecendo condições para a sobrevivência da espécie. E, falando em tatus... Foto: Reprodução de vídeo
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Os tatus costumam ser animais solitários, de hábitos noturnos e excelentes escavadores. A alimentação varia conforme a espécie, podendo incluir insetos, vermes, pequenos vertebrados, frutos e outros materiais vegetais. Essa dieta diversificada ajuda esses mamíferos a sobreviver em diferentes ambientes. Foto: Britt Weckx Unsplash
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A característica mais marcante dos tatus é a carapaça, formada por placas ósseas recobertas por queratina. Em muitas espécies, faixas flexíveis permitem a movimentação do corpo sem comprometer essa proteção. A estrutura funciona como uma defesa contra predadores e impactos, mas não torna o animal completamente invulnerável. Foto: divulgação/ICAS
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A expectativa de vida varia conforme a espécie, e alguns tatus podem ultrapassar 20 anos em cativeiro. Apesar do corpo robusto, muitos nadam bem e alguns conseguem até atravessar cursos d’água. Como possuem visão pouco desenvolvida, orientam-se principalmente pelo olfato aguçado e pela audição. Foto: Kostiantyn Vierkieiev Unsplash
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Ao cavar tocas e procurar alimento, os tatus revolvem e arejam o solo, favorecendo a infiltração de água e a circulação de nutrientes. As cavidades abandonadas também podem servir de abrigo para outros animais. Por isso, eles desempenham um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas. Foto: wikimedia commons/Enrique González
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Embora algumas espécies sejam relativamente comuns, outras enfrentam ameaças como desmatamento, queimadas, atropelamentos e caça. A perda e a fragmentação dos ambientes naturais reduzem as áreas disponíveis para alimentação e reprodução. Preservar seus habitats é fundamental para garantir a sobrevivência desses animais. Foto: wikimedia commons/Guillaume Delaitre
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