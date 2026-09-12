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Forte de Copacabana: 112 anos de história, resistência e beleza à beira-mar
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Em 5 de julho de 1922, militares do Forte de Copacabana, liderados por Euclides Hermes da Fonseca e Siqueira Campos, rebelaram-se contra o governo de Epitácio Pessoa. O movimento contestava a eleição de Artur Bernardes e reagia à prisão do marechal Hermes da Fonseca e ao fechamento do Clube Militar. Foto: reprodução/instagram
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O levante deveria envolver outras unidades militares, mas acabou isolado no Forte, bombardeado pelas forças governistas. Após a maior parte da guarnição desistir, um pequeno grupo marchou pela Avenida Atlântica. O episódio ficou conhecido como Revolta dos 18 do Forte e marcou o início do tenentismo. Foto: reprodução/instagram
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A maioria dos revoltosos morreu no confronto desigual, mas o episódio tornou-se um marco do tenentismo, movimento que influenciaria a política brasileira nas décadas seguintes. Hoje, o Forte preserva a memória daqueles acontecimentos e funciona como museu, espaço cultural e área de convivência aberta ao público. Foto: reprodução
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A arquitetura do Forte de Copacabana não foi inspirada em fortalezas medievais, mas nas modernas fortificações militares do início do século XX. Desde 1987, o local abriga o Museu Histórico do Exército, com documentos, armas, uniformes e outros objetos ligados à trajetória do Exército e à história do Brasil. Foto: reprodução
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O acervo do museu reúne cerca de 15 mil peças, entre indumentárias, armamentos, documentos e objetos pessoais ligados à história militar brasileira. As exposições abordam personagens como Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca e marechal Rondon, além da Revolta dos 18 do Forte. Nem todos os itens ficam permanentemente expostos. Foto: reprodução/chapinha na mala
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O museu promove palestras, apresentações artísticas e exposições temporárias, aproximando história, educação e cultura. A visita também permite conhecer a fortificação em forma de casamata, com suas galerias internas, câmaras de tiro e canhões alemães Krupp. O conjunto ajuda a compreender a antiga defesa costeira do Rio e diferentes períodos da história brasileira. Foto: reprodução/instagram
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Além da importância histórica e militar, o Forte de Copacabana tornou-se um conhecido ponto turístico e cultural do Rio de Janeiro. O local proporciona ampla vista da orla e recebe exposições, eventos e atividades educativas, reunindo patrimônio, cultura e lazer. Foto: reprodução/instagram
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