Antes de virar polo turístico, Cabo Frio foi palco de briga pelo pau-brasil e disputada por portugueses e franceses

O terreno arenoso limitava algumas atividades agrícolas, mas a proximidade com as águas favoreceu a pesca e, mais tarde, a produção de sal. O Canal do Itajuru também ganhou uma função decisiva, pois estabelece a ligação entre a lagoa e o mar e serviu como rota de circulação e ponto estratégico para a ocupação. Foto: Wikimedia COmmons/Wusel007