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Muito além da picância: como a fermentação transforma as pimentas

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Redação Flipar
  • As pimentas ficam completamente submersas em uma salmoura para favorecer a fermentação e evitar contaminações. Durante o processo, microrganismos benéficos se desenvolvem de forma natural. O tempo de fermentação varia conforme a receita e o resultado desejado.
    As pimentas ficam completamente submersas em uma salmoura para favorecer a fermentação e evitar contaminações. Durante o processo, microrganismos benéficos se desenvolvem de forma natural. O tempo de fermentação varia conforme a receita e o resultado desejado. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A fermentação modifica o perfil da pimenta, criando notas ácidas, frutadas e mais profundas. Em muitos casos, a ardência continua presente, mas fica mais equilibrada. Isso faz com que o molho apresente maior riqueza de sabores.
    A fermentação modifica o perfil da pimenta, criando notas ácidas, frutadas e mais profundas. Em muitos casos, a ardência continua presente, mas fica mais equilibrada. Isso faz com que o molho apresente maior riqueza de sabores. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Muitos molhos são preparados apenas com pimentas, vinagre, sal e temperos, sem passar por fermentação. Já os fermentados desenvolvem características próprias ao longo do tempo. Essa diferença pode ser percebida no aroma, no sabor e na textura.
    Muitos molhos são preparados apenas com pimentas, vinagre, sal e temperos, sem passar por fermentação. Já os fermentados desenvolvem características próprias ao longo do tempo. Essa diferença pode ser percebida no aroma, no sabor e na textura. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O processo pode ser realizado com diferentes variedades, como dedo-de-moça, jalapeño, habanero, malagueta e outras espécies. Cada uma oferece níveis distintos de picância e aroma. Isso permite criar molhos com perfis bastante variados.
    O processo pode ser realizado com diferentes variedades, como dedo-de-moça, jalapeño, habanero, malagueta e outras espécies. Cada uma oferece níveis distintos de picância e aroma. Isso permite criar molhos com perfis bastante variados. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Os molhos de pimenta fermentados combinam com sanduíches, pizzas, ovos, legumes, massas e sopas. Também podem ser usados em marinadas, molhos para saladas e diversas receitas. Pequenas quantidades costumam ser suficientes para realçar o sabor dos pratos.
    Os molhos de pimenta fermentados combinam com sanduíches, pizzas, ovos, legumes, massas e sopas. Também podem ser usados em marinadas, molhos para saladas e diversas receitas. Pequenas quantidades costumam ser suficientes para realçar o sabor dos pratos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O ácido lático produzido durante a fermentação dificulta o crescimento de muitos microrganismos que causam deterioração. Isso contribui para aumentar a durabilidade do produto. Mesmo assim, é importante seguir boas práticas de armazenamento.
    O ácido lático produzido durante a fermentação dificulta o crescimento de muitos microrganismos que causam deterioração. Isso contribui para aumentar a durabilidade do produto. Mesmo assim, é importante seguir boas práticas de armazenamento. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A fermentação está entre os métodos mais antigos de conservação de alimentos conhecidos pela humanidade. Além de aumentar a vida útil, ela transforma aromas, sabores e texturas. Hoje, continua sendo valorizada tanto na culinária artesanal quanto na gastronomia contemporânea.
    A fermentação está entre os métodos mais antigos de conservação de alimentos conhecidos pela humanidade. Além de aumentar a vida útil, ela transforma aromas, sabores e texturas. Hoje, continua sendo valorizada tanto na culinária artesanal quanto na gastronomia contemporânea. Foto: Imagem gerada por i.a
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