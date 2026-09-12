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Conheça Khiva, a cidade-museu de 2.500 anos que se tornou um dos maiores tesouros históricos do Uzbequistão

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Redação Flipar
  • Situada na região de Khorezm, ao sul do rio Amu Dária, a cidade possui mais de 2.500 anos de história e teve papel relevante nas antigas rotas comerciais que atravessavam os desertos da região. Seu maior tesouro é Itchan Kala, a parte interna da antiga cidade, cercada por muralhas de tijolos que chegam a cerca de dez metros de altura.
    Situada na região de Khorezm, ao sul do rio Amu Dária, a cidade possui mais de 2.500 anos de história e teve papel relevante nas antigas rotas comerciais que atravessavam os desertos da região. Seu maior tesouro é Itchan Kala, a parte interna da antiga cidade, cercada por muralhas de tijolos que chegam a cerca de dez metros de altura. Foto: kai muro/Unsplash
  • O local servia como última parada para as caravanas antes da travessia do deserto em direção à Pérsia e hoje forma um conjunto urbano excepcionalmente preservado. Em 1990, Itchan Kala entrou para a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecimento concedido pela importância de sua arquitetura, de seu planejamento urbano e de sua ligação com antigas civilizações de Khorezm.
    O local servia como última parada para as caravanas antes da travessia do deserto em direção à Pérsia e hoje forma um conjunto urbano excepcionalmente preservado. Em 1990, Itchan Kala entrou para a lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecimento concedido pela importância de sua arquitetura, de seu planejamento urbano e de sua ligação com antigas civilizações de Khorezm. Foto: Tim Broadbent/Unsplash
  • Dentro das muralhas, ruas estreitas de pedra passam por mesquitas, madraças, mausoléus, palácios, mercados, antigos caravançarais e residências tradicionais. A área protegida reúne 51 monumentos históricos e cerca de 250 moradias, o que ajuda a explicar por que Khiva costuma ser descrita como uma verdadeira cidade-museu.
    Dentro das muralhas, ruas estreitas de pedra passam por mesquitas, madraças, mausoléus, palácios, mercados, antigos caravançarais e residências tradicionais. A área protegida reúne 51 monumentos históricos e cerca de 250 moradias, o que ajuda a explicar por que Khiva costuma ser descrita como uma verdadeira cidade-museu. Foto: Wikimedia Commons/Adam Harangozó
  • Entre os principais pontos de interesse está a Mesquita Juma, famosa por seu amplo salão interno sustentado por 212 colunas de madeira. A Fortaleza Kunya-Ark, antiga residência dos governantes, também revela a importância política que Khiva alcançou ao longo dos séculos.
    Entre os principais pontos de interesse está a Mesquita Juma, famosa por seu amplo salão interno sustentado por 212 colunas de madeira. A Fortaleza Kunya-Ark, antiga residência dos governantes, também revela a importância política que Khiva alcançou ao longo dos séculos. Foto: Flickr - Jean-Pierre Dalbéra
  • Outro destaque é o conjunto de minaretes e madraças que domina a paisagem, com destaque para o minarete Kalta Minor, conhecido por sua estrutura monumental revestida de azulejos. A cidade ganhou ainda palácios e edifícios religiosos de grande porte entre o século 18 e o início do século 19, período de forte desenvolvimento arquitetônico sob os cãs de Khiva.
    Outro destaque é o conjunto de minaretes e madraças que domina a paisagem, com destaque para o minarete Kalta Minor, conhecido por sua estrutura monumental revestida de azulejos. A cidade ganhou ainda palácios e edifícios religiosos de grande porte entre o século 18 e o início do século 19, período de forte desenvolvimento arquitetônico sob os cãs de Khiva. Foto: Pexels/AXP Photography
  • A história local, porém, também inclui períodos de conflitos e destruição, como a devastação causada pela invasão de Genghis Khan em 1220. Em 1598, Khiva tornou-se a capital do Canato de Khiva, posição que reforçou sua influência política e cultural na região.
    A história local, porém, também inclui períodos de conflitos e destruição, como a devastação causada pela invasão de Genghis Khan em 1220. Em 1598, Khiva tornou-se a capital do Canato de Khiva, posição que reforçou sua influência política e cultural na região. Foto: Wikimedia Commons/Jaan Künnap
  • No século 19, uma segunda linha de defesa, conhecida como Dishan Kala, foi construída ao redor da cidade interna, criando a divisão entre o núcleo fortificado e a área externa. Em 1873, tropas russas conquistaram Khiva, mas grande parte de seu patrimônio arquitetônico sobreviveu.
    No século 19, uma segunda linha de defesa, conhecida como Dishan Kala, foi construída ao redor da cidade interna, criando a divisão entre o núcleo fortificado e a área externa. Em 1873, tropas russas conquistaram Khiva, mas grande parte de seu patrimônio arquitetônico sobreviveu. Foto: Evgeny Matveev/Unsplash
  • Atualmente, a preservação de Itchan Kala é uma prova viva uma combinação rara de arquitetura islâmica, tradições asiáticas e construções de barro e tijolos que mantêm forte relação com o passado. Em 2024, a cidade recebeu o título de Capital Turística do Mundo Islâmico, reforçando sua importância no turismo cultural internacional.
    Atualmente, a preservação de Itchan Kala é uma prova viva uma combinação rara de arquitetura islâmica, tradições asiáticas e construções de barro e tijolos que mantêm forte relação com o passado. Em 2024, a cidade recebeu o título de Capital Turística do Mundo Islâmico, reforçando sua importância no turismo cultural internacional. Foto: Wikimedia Commons/Komila Hamroyeva Bahodir qizi
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