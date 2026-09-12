Filmes e Séries
“Vestígios”: trailer do novo suspense sobrenatural de M. Night Shyamalan é divulgado
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Jake Gyllenhaal é um ator norte-americano nascido em 1980, em Los Angeles, filho do diretor Stephen Gyllenhaal e da roteirista Naomi Foner e irmão da também atriz Maggie Gyllenhaal. É conhecido por filmes como "Donnie Darko", "O Segredo de Brokeback Mountain", filme pelo qual foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante, "Nightcrawler" e "Amor e Outras Drogas" Foto: Wikimedia Commons / Gordon Correll
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Também fazem parte do elenco Phoebe Dynevor, de "Bridgerton", no papel de Wren, Ashley Walters como Oscar, além de Julie Hagerty, Jay O. Sanders e outros. A fotografia é assinada pelo brasileiro Adolpho Veloso, e James Newton Howard é o responsável pela trilha sonora do longa. Foto: Reprodução Youtube
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Segundo a sinopse do filme, "Vestígios" acompanha o personagem de Jake Gyllenhaal, o recluso arquiteto Tate Gordon, que se muda para uma pequena cidade litorânea para concluir seu mais recente projeto. Lá, ele conhece uma jovem fascinante, que o tira de sua concha e o coloca no centro de um mistério mortal que paira sobre a cidade. Foto: Reprodução Youtube
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"Vestígios" surgiu de uma colaboração entre Shyamalan e o escritor Nicholas Sparks, autor de "Diário de Uma Paixão" e "Um Amor para Recordar". Os dois desenvolveram juntos a ideia central da história. Enquanto o cineasta escreveu o roteiro do filme, Sparks publicou o romance homônimo em 2025. Foto: Divulgação
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"Vestígios" é o primeiro filme de Shyamalan com essa temática nos últimos 27 anos. O diretor se destacou nesse subgênero do terror com "O Sexto Sentido", que acompanha um garoto capaz de ver pessoas mortas e um psicólogo que tenta ajudá-lo, interpretado por Bruce Willis. O filme recebeu seis indicações ao Oscar e arrecadou 672,8 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Foto: Divulgação
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A filmografia de Shyamalan conta com outros títulos que marcaram o gênero de suspense e mistério, como "Sinais", de 2002, que combina uma invasão alienígena com uma história sobre luto e família, e "A Vila", de 2004, que acompanha uma comunidade isolada que vive com medo de criaturas que habitam os bosques ao redor. Foto: Divulgação
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Shyamalan também dirigiu os conceituados "Corpo Fechado", de 2000, que adota uma abordagem realista do gênero de super-heróis, "Fragmentado", de 2016, e "Vidro", de 2019, uma trilogia iniciada com "Corpo Fechado". Outro destaque é "Tempo", lançado em 2021, um filme que narra a história de um grupo de pessoas que envelhece rapidamente ao visitar uma praia isolada. Foto: Dilvulgação
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