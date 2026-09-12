“Vestígios”: trailer do novo suspense sobrenatural de M. Night Shyamalan é divulgado

"Vestígios" é o primeiro filme de Shyamalan com essa temática nos últimos 27 anos. O diretor se destacou nesse subgênero do terror com "O Sexto Sentido", que acompanha um garoto capaz de ver pessoas mortas e um psicólogo que tenta ajudá-lo, interpretado por Bruce Willis. O filme recebeu seis indicações ao Oscar e arrecadou 672,8 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Foto: Divulgação