Jorge Amado: a vida, os personagens e o legado do escritor que levou a Bahia para o mundo

Jorge Leal Amado de Faria nasceu em 10 de agosto de 1912, na região de Itabuna, no sul da Bahia. Ainda criança, mudou-se com a família para Ilhéus, onde cresceu em meio ao universo do cacau. A região marcaria profundamente sua vida e apareceria em diversas de suas obras. Foto: - Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil