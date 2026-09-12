Capital mais jovem do país, Palmas tem praça considerada a maior da América Latina e ganha espaço no turismo brasileiro

Com 571 mil metros quadrados, a praça é considerada a maior da América Latina e abriga atrações como o Memorial Coluna Prestes, o Relógio do Sol, o Cruzeiro e o Palácio Araguaia. O Parque Cesamar também integra o roteiro turístico, com áreas verdes, trilhas, lago, espaços para atividades físicas, lazer infantil e contato com a natureza. Foto: Reprodução