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Capital mais jovem do país, Palmas tem praça considerada a maior da América Latina e ganha espaço no turismo brasileiro
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No turismo, Palmas chama atenção principalmente pela combinação entre as paisagens, com praias de água doce, patrimônio histórico e atividades de aventura. Um dos principais cartões-postais é o Lago de Palmas, formado pelo represamento do Rio Tocantins para a construção da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. Foto: Reprodução/YouTube Dream Big
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Na capital, o lago tem cerca de 54 quilômetros de espelho d’água e permite passeios de barco, caiaque, stand up paddle e pesca esportiva. Ao longo de suas margens, praias como Graciosa, Prata, Caju, Arnos e Buritis oferecem espaços para banho, esportes, alimentação e contemplação da paisagem. Foto: Reprodução/YouTube Vou na Frente
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Com 571 mil metros quadrados, a praça é considerada a maior da América Latina e abriga atrações como o Memorial Coluna Prestes, o Relógio do Sol, o Cruzeiro e o Palácio Araguaia. O Parque Cesamar também integra o roteiro turístico, com áreas verdes, trilhas, lago, espaços para atividades físicas, lazer infantil e contato com a natureza. Foto: Reprodução
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Para quem procura aventura, porém, o principal destino é Taquaruçu, distrito situado a cerca de 32 quilômetros do centro. Cercado por serras, o local reúne mais de 80 cachoeiras catalogadas, além de trilhas, mirantes, corredeiras e áreas para rapel, tirolesa e voo livre. Foto: Reprodução/YouTube Dream Big
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A gastronomia, rica em peixes de água doce e frutos típicos do bioma local, também é destaque da região. Para completar, Palmas ainda serve como o principal portal de acesso terrestre para quem pretende desbravar o Parque Estadual do Jalapão e as impressionantes Serras Gerais. Foto: Wikimedia Commons/João D'Andretta