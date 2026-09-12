Demi Lovato desembarca no Brasil para show no Rock in Rio 2026

Essa não é a primeira passagem da cantora pelo Brasil. Demi já havia se apresentado no Rock in Rio em 2022 e passou pelo festival The Town, em São Paulo, em 2023. Depois do show na Cidade do Rock, ela segue para dois shows solo em São Paulo, marcados para os dias 15 e 16 de setembro, com ingressos vendidos pela Ticketmaster. Foto: Reprodução Youtube