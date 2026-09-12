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Demi Lovato desembarca no Brasil para show no Rock in Rio 2026
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No mesmo dia em que chegou ao Brasil, Demi compartilhou uma foto usando uma camiseta verde e amarela com a frase “It's not that deep, I'm just in Brazil”, que, em português, significa “Não é tão profundo assim, estou apenas no Brasil”. A frase faz referência ao álbum “It's Not That Deep”, trabalho mais recente da artista. Foto: Reprodução / Instagram
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Demi Lovato desembarcou no Rio de Janeiro no dia 10 de setembro de 2026, no Aeroporto Internacional do Galeão, para realizar três shows no Brasil. A cantora foi recebida por dezenas de fãs que a aguardavam no terminal. Ela posou para fotos, distribuiu autógrafos e recebeu presentes, entre eles um figurino assinado pelo estilista Hallyson Machado. Foto: Reprodução / Instagram
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No mesmo dia em que chegou ao Brasil, Demi compartilhou uma foto usando uma camiseta verde e amarela com a frase “It's not that deep, I'm just in Brazil”, que, em português, significa “Não é tão profundo assim, estou apenas no Brasil”. A frase faz referência ao álbum “It's Not That Deep”, trabalho mais recente da artista. Foto: Reprodução / Instagram
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O show de Demi Lovato no Rock in Rio 2026 está marcado para sábado, 12 de setembro, no Palco Mundo, com início previsto para às 21h20. Na mesma noite, a banda Maroon 5, o colombiano J Balvin e Pedro Sampaio se apresentam no Palco Mundo, na Cidade do Rock. A transmissão do festival começa às 15h15 pelo Multishow. Foto: Flickr / marcen27
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Essa não é a primeira passagem da cantora pelo Brasil. Demi já havia se apresentado no Rock in Rio em 2022 e passou pelo festival The Town, em São Paulo, em 2023. Depois do show na Cidade do Rock, ela segue para dois shows solo em São Paulo, marcados para os dias 15 e 16 de setembro, com ingressos vendidos pela Ticketmaster. Foto: Reprodução Youtube
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Ao todo, Demi Lovato já fez mais de 20 shows no Brasil desde 2010. A cantora já se apresentou em seis cidades e, além das turnês solo, participou de festivais como Rock in Rio, The Town, Z Festival e Villa Mix. Entre as cidades onde mais fez shows, São Paulo lidera a lista, com 11 apresentações. Foto: Reprodução / Instagram
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Demetria Devonne Lovato nasceu em 20 de agosto de 1992, em Albuquerque, no Novo México. A carreira de Demi começou aos nove anos, ainda criança, quando interpretou Angela na série infantil “Barney e Seus Amigos”, entre 2002 e 2004. Mas ficou famosa em 2008, quando interpretou Mitchie Torres no musical “Camp Rock”, do Disney Channel, ao lado dos Jonas Brothers. Foto: Wikimedia Commons / Justin Higuchi
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Demetria Devonne Lovato nasceu em 20 de agosto de 1992, em Albuquerque, no Novo México. A carreira de Demi começou aos nove anos, ainda criança, quando interpretou Angela na série infantil “Barney e Seus Amigos”, entre 2002 e 2004. Mas ficou famosa em 2008, quando interpretou Mitchie Torres no musical “Camp Rock”, do Disney Channel, ao lado dos Jonas Brothers. Foto: Wikimedia Commons / Justin Higuchi
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Demi lançou o álbum de estreia “Don't Forget” em 2008. Desde então, lançou outros projetos, como “Here We Go Again”, primeiro trabalho da cantora a liderar a Billboard 200 nos Estados Unidos, “Unbroken”, “Demi” e “Tell Me You Love Me”. Além disso, estrelou a série “Sunny Entre Estrelas”, atuou em filmes como “Programa de Proteção para Princesas” e foi jurada do reality musical “The X Factor”. Foto: Divulgação
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Demi Lovato enfrentou uma grave dependência de drogas, como cocaína, metanfetamina e heroína. Em julho de 2018, sofreu uma overdose que resultou em uma parada cardíaca e três derrames, episódio que a artista relatou em detalhes no documentário “Dancing with the Devil”, lançado em 2021. Desde então, Demi já publicou o livro autobiográfico, “Staying Strong: 365 Days a Year”. Foto: Wikimedia Commons / Soho Media Group
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