Eleições 2026: veja as regras com as principais obrigações do eleitor

Quem não votar, não justificar a ausência e também não quitar a multa fica sujeito a restrições impostas pela Justiça Eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), o eleitor sem certidão de quitação eleitoral não pode obter passaporte e carteira de identidade, fica impossibilitado de se inscrever em concurso ou prova para ocupar cargo ou função pública e nem pode ser empossado. O eleitor que deixar de votar em três turnos de eleições consecutivas sem justificar ou pagar a mult Foto: Agência Brasil