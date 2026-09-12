Eleições 2026: entenda a proibição de deepfakes em campanhas

Pelo entendimento firmado pela Corte, a utilização de inteligência artificial, por si só, não basta para configurar o ilícito eleitoral. O conteúdo precisa apresentar características que possam levar o eleitor a acreditar que uma situação fictícia é verdadeira. A regra alcança materiais que reproduzam ou alterem a imagem, a voz ou manifestações de pessoas vivas, mortas ou fictícias. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros (5 votos a 2). Foto: Leobark Rodrigues/Secom/TSE