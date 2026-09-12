Jennifer Lawrence estreia no Instagram e ameaça deixar rede social se receber comentários negativos

Em 2014, Jennifer havia declarado que jamais usaria uma rede social e chamou o ambiente digital de "campo de batalha". A declaração ocorreu em um período de intensa exposição, marcado por memes e comentários após o tropeço da atriz no Oscar de 2013. Com o tempo, ela relativizou a posição e chegou a admitir, em entrevistas, ter contas anônimas em algumas redes, como o TikTok. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público