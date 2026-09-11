Animais
Gigantes do passado: os dinossauros que habitaram o Brasil há milhões de anos
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Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao Sul e Sudeste, comprovam que os dinossauros viveram no território brasileiro há milhões de anos. Dezenas de espécies já foram identificadas no país, incluindo animais carnívoros e herbívoros de diferentes portes. Foto: Reprodução TV Fronteira
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Entre eles, alguns se destacam pela antiguidade, raridade ou pelo estado de conservação dos fósseis. O Rio Grande do Sul, por exemplo, revelou espécies que viveram há cerca de 230 milhões de anos e estão entre os dinossauros mais antigos já conhecidos no planeta. Foto: Domínio Público
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Duas espécies brasileiras se destacam pela enorme antiguidade: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi. Encontrados no Rio Grande do Sul, eles viveram no período Triássico e estão entre os dinossauros mais antigos já conhecidos pela ciência. Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
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Outro caso que ganhou repercussão internacional foi o do Ubirajara jubatus, fóssil encontrado na região da Chapada do Araripe, no Ceará. O exemplar chamou atenção por preservar estruturas semelhantes a filamentos e também se tornou símbolo do debate sobre a retirada de fósseis brasileiros para o exterior. Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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O fóssil apresentava estruturas filamentosas semelhantes a penas e acabou no centro de uma grande controvérsia após ser levado irregularmente para a Alemanha. Depois de anos de debates científicos e diplomáticos, o exemplar foi repatriado ao Brasil em 2023. Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
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Após retornar ao Brasil, o fóssil atribuído ao Ubirajara jubatus passou a integrar o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, da Universidade Regional do Cariri (URCA). A instituição fica em Santana do Cariri, no Ceará, região onde o exemplar foi encontrado. Foto: Divulgação/ASCOM URCA
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Em Minas Gerais, fósseis revelaram o Uberabatitan ribeiroi, um enorme dinossauro herbívoro do grupo dos titanossauros. Encontrado na região de Uberaba, ele está entre os maiores dinossauros já identificados no Brasil e ajuda a compreender os ecossistemas que existiam no país no fim do período Cretáceo. Foto: Divulgação/@Saurian_drawn
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Os dinossauros do Triássico encontrados no Rio Grande do Sul viviam em uma paisagem cortada por rios e planícies aluviais. O clima era marcado por forte sazonalidade, alternando períodos mais secos com épocas de chuvas intensas, que transformavam a paisagem. Foto: Divulgação/Jorge Blanco
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Já o Ubirajara viveu na região da atual Chapada do Araripe, onde existia um amplo sistema de lagos durante o Cretáceo. O ambiente abrigava rica vegetação e uma fauna diversificada, com pterossauros e outros répteis. As rochas sedimentares da região preservaram importantes registros desse antigo ecossistema. Foto: Reprodução/Paleocreations
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Os vestígios de dinossauros não se resumem a ossos fossilizados: pegadas também revelam onde esses animais viveram. Em São Paulo, marcas preservadas em rochas da região de Araraquara indicam que dinossauros caminharam sobre dunas de um enorme ambiente desértico há milhões de anos. Foto: Bruno Navarro/Arquivo pessoal
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Apesar das importantes descobertas, grande parte do potencial paleontológico brasileiro ainda permanece por ser investigada, em um trabalho que exige especialistas, tempo e recursos. Além do valor científico, os fósseis ajudam a preservar e divulgar a história natural e, no Brasil, são protegidos como patrimônio da União. Foto: Divulgação