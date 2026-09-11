Animais
Magros por natureza: raças de cães que surpreendem pelo corpo esguio
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Galgo Inglês (Greyhound) – Famoso pela velocidade, apresenta naturalmente um corpo muito esguio, musculoso e aerodinâmico. A cintura fina, o peito profundo e as pernas longas fazem parte da anatomia da raça e não significam, por si só, que o animal esteja abaixo do peso. Foto: Domínio público
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Whippet – De corpo esbelto, pernas longas e musculatura definida, o Whippet mantém naturalmente uma aparência bastante magra. Ágil e veloz, também é conhecido pelo temperamento afetuoso e tranquilo, adaptando-se bem à vida dentro de casa. Foto: flickr Winky
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Saluki – De origem muito antiga no Oriente Médio, o Saluki apresenta corpo naturalmente esguio, pernas longas e musculatura definida. Veloz e resistente, tem temperamento geralmente reservado e independente, além de forte instinto de caça. Foto: Reprodução/ Animal Planet
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Galgo Afegão (Afghan Hound) – A longa e abundante pelagem pode esconder um corpo naturalmente esguio, com cintura fina e pernas longas. Elegante e atlético, costuma ter personalidade independente e reservada, embora possa ser afetuoso e brincalhão com a família. Foto: João Marcos Martins wikimedia commons
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Podengo Português – De constituição enxuta e atlética, costuma apresentar corpo esbelto e musculatura bem definida, especialmente quando mantém uma rotina ativa. Tradicionalmente utilizado na caça, é um cão ágil, enérgico e alerta, conhecido também pela curiosidade e pelo forte instinto de caça. Foto: Canárias wikimedia commons
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Borzoi – De origem russa, chama atenção pelo porte alto e elegante, que combina corpo naturalmente esguio com pelagem longa e sedosa. Veloz e atlético, costuma ter temperamento calmo e afetuoso, embora seja independente e mais reservado com desconhecidos. Foto: Taru T Torpström wikimedia commons
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Galgo Italiano (Italian Greyhound) – Pequeno e de aparência extremamente delicada, apresenta corpo naturalmente muito esguio, pernas finas e cintura bem marcada. Apesar da aparência frágil, é ágil e veloz, além de geralmente afetuoso e bastante ligado aos tutores. Foto: Freepik
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Azawakh – Originário da região do Sahel, na África, é uma das raças de aparência mais esguia. O corpo muito seco, o abdômen retraído e as pernas longas fazem parte de sua constituição natural. Ágil e resistente, foi tradicionalmente utilizado para caça e proteção. Foto: Reprodução do Flickr Corine Lundqvist
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Sloughi – Originário do norte da África, apresenta corpo alto, enxuto e musculoso, com cintura bastante marcada. Criado historicamente como cão de caça, combina velocidade e resistência. Costuma ser reservado com desconhecidos e bastante ligado à família. Foto: Sabine.schlenkrich wikimedia commons
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Basenji – De origem africana, tem porte leve, musculatura definida e corpo naturalmente atlético, embora não seja tão magro quanto os galgos. Muito ativo e ágil, destaca-se também por uma característica curiosa: em vez do latido típico, produz vocalizações peculiares. Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
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