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Homem da bandana vermelha: quem foi Welles Crowther, o herói que voltou ao fogo para salvar 18 pessoas no 11 de Setembro
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A bandana, que antes era apenas uma lembrança de infância, se tornou o elemento que ligou os relatos e revelou quem era o desconhecido que havia arriscado a própria vida para salvar outras pessoas. Crowther já tinha ligação com o Corpo de Bombeiros antes dos ataques e atuava como voluntário em Nyack, cidade onde cresceu. Foto: Flickr - TomH2323
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Após sua morte, sua história passou a inspirar homenagens, bolsas de estudo e eventos esportivos, inclusive na Boston College, onde estudou e foi jogador de lacrosse. Em setembro de 2026, dias antes dos 25 anos dos atentados, ele recebeu de forma póstuma a Medalha Presidencial da Liberdade, considerada a maior condecoração civil dos Estados Unidos. Foto: Divulgac?a?o