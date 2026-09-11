Homem da bandana vermelha: quem foi Welles Crowther, o herói que voltou ao fogo para salvar 18 pessoas no 11 de Setembro

A bandana, que antes era apenas uma lembrança de infância, se tornou o elemento que ligou os relatos e revelou quem era o desconhecido que havia arriscado a própria vida para salvar outras pessoas. Crowther já tinha ligação com o Corpo de Bombeiros antes dos ataques e atuava como voluntário em Nyack, cidade onde cresceu. Foto: Flickr - TomH2323