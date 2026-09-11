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Pequenas e marcantes: alcaparras atravessam séculos e dão sabor especial a diferentes pratos

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Redação Flipar
  • A alcaparreira é nativa de regiões de clima seco e quente, especialmente ao redor do Mar Mediterrâneo. Ela cresce em solos pedregosos e resiste bem à escassez de água, sendo cultivada em países como Itália, Espanha, Grécia e Marrocos.
    A alcaparreira é nativa de regiões de clima seco e quente, especialmente ao redor do Mar Mediterrâneo. Ela cresce em solos pedregosos e resiste bem à escassez de água, sendo cultivada em países como Itália, Espanha, Grécia e Marrocos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O sabor das alcaparras é intenso, levemente ácido e salgado, com notas que lembram mostarda e azeitona. Por isso, costumam ser utilizadas em pequenas quantidades, funcionando como um tempero capaz de transformar receitas simples.
    O sabor das alcaparras é intenso, levemente ácido e salgado, com notas que lembram mostarda e azeitona. Por isso, costumam ser utilizadas em pequenas quantidades, funcionando como um tempero capaz de transformar receitas simples. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na cozinha, aparecem com frequência em molhos, saladas, massas e pratos à base de peixes e frutos do mar. Também combinam com carnes, legumes assados e preparações frias, acrescentando contraste e complexidade ao sabor dos alimentos.
    Na cozinha, aparecem com frequência em molhos, saladas, massas e pratos à base de peixes e frutos do mar. Também combinam com carnes, legumes assados e preparações frias, acrescentando contraste e complexidade ao sabor dos alimentos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Uma das receitas mais conhecidas que utiliza alcaparras é o molho tártaro. Elas também fazem parte de preparações clássicas da culinária mediterrânea e aparecem como acompanhamento de pratos sofisticados, especialmente aqueles que levam salmão, atum ou bacalhau.
    Uma das receitas mais conhecidas que utiliza alcaparras é o molho tártaro. Elas também fazem parte de preparações clássicas da culinária mediterrânea e aparecem como acompanhamento de pratos sofisticados, especialmente aqueles que levam salmão, atum ou bacalhau. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além do uso gastronômico, a planta possui longa história na alimentação humana. Registros indicam seu consumo há milhares de anos em diferentes regiões do Mediterrâneo, onde continua sendo valorizada tanto pelo sabor característico quanto pela capacidade de enriquecer receitas sem exigir grandes quantidades.
    Além do uso gastronômico, a planta possui longa história na alimentação humana. Registros indicam seu consumo há milhares de anos em diferentes regiões do Mediterrâneo, onde continua sendo valorizada tanto pelo sabor característico quanto pela capacidade de enriquecer receitas sem exigir grandes quantidades. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As alcaparras são comercializadas em diferentes tamanhos, e as menores costumam ser especialmente valorizadas na gastronomia. Entre as mais conhecidas estão as nonpareilles, pequenas e delicadas, usadas em molhos, peixes, saladas e outras preparações.
    As alcaparras são comercializadas em diferentes tamanhos, e as menores costumam ser especialmente valorizadas na gastronomia. Entre as mais conhecidas estão as nonpareilles, pequenas e delicadas, usadas em molhos, peixes, saladas e outras preparações. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Alcaparra e alcaparrão não são a mesma coisa — A alcaparra é o botão floral colhido antes de se abrir, enquanto o alcaparrão é o fruto da mesma planta, formado depois da floração. Maior e geralmente servido com o cabinho, o fruto também pode ser conservado em salmoura e consumido como aperitivo.
    Alcaparra e alcaparrão não são a mesma coisa — A alcaparra é o botão floral colhido antes de se abrir, enquanto o alcaparrão é o fruto da mesma planta, formado depois da floração. Maior e geralmente servido com o cabinho, o fruto também pode ser conservado em salmoura e consumido como aperitivo. Foto: Imagem gerada por i.a
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