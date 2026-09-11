Pequenas e marcantes: alcaparras atravessam séculos e dão sabor especial a diferentes pratos

Alcaparra e alcaparrão não são a mesma coisa — A alcaparra é o botão floral colhido antes de se abrir, enquanto o alcaparrão é o fruto da mesma planta, formado depois da floração. Maior e geralmente servido com o cabinho, o fruto também pode ser conservado em salmoura e consumido como aperitivo. Foto: Imagem gerada por i.a