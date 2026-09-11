Palácio de mármore do século 18 parece flutuar sobre lago e hoje abriga hotel de luxo na Índia

A experiência começa antes mesmo do check-in, com um trajeto de cerca de cinco minutos de barco até o palácio e recepção com pétalas de flores e bebida de boas-vindas. Entre os mimos estão serviço de abertura de cama com escalda-pés e passeios de barco ao pôr do sol, que podem incluir música e danças tradicionais. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens