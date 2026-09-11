Silêncio em casa: raças de cães conhecidas por latir pouco

Basenji — Conhecido como o “cão que não late”, o Basenji possui uma anatomia da laringe que faz com que produza vocalizações diferentes do latido convencional. Isso não significa que seja mudo: ele emite um som peculiar, frequentemente comparado a um canto ou “yodel”, além de outros ruídos. Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay