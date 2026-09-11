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Rocha impressiona por parecer um elefante esculpido pela natureza

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Redação Flipar
  • Chamada de
    Chamada de "Elephant Rock", essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar. Foto: Flickr - Thomas Quine
  • A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha.
    A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante.
    A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
  • Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos.
    Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A Ilha de Heimaey, lar do
    A Ilha de Heimaey, lar do "Elephant Rock", é a maior e única habitada do arquipélago. A formação pode ser visitada por uma balsa que parte de Landeyjahöfn. Foto: Flickr - Thomas Quine
  • Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco.Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras.
    Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco.Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece.
    Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece. Foto: Reproduc?a?o/One Piece Wiki
  • “Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha.
    “Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos.
    Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
  • O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas a 7 km da costa. Composto por cerca de 15 ilhas e 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país.
    O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas a 7 km da costa. Composto por cerca de 15 ilhas e 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país. Foto: Reprodução/YouTube
  • O arquipélago fica numa região com intensa atividade vulcânica - submarina e terrestre - o que molda constantemente sua geografia.Uma das erupções marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação.
    O arquipélago fica numa região com intensa atividade vulcânica - submarina e terrestre - o que molda constantemente sua geografia.Uma das erupções marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação. Foto: Domínio Público
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