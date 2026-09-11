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Vozes eternas do jazz: artistas que transformaram a história da música
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Ella Fitzgerald — Conhecida como “Primeira-Dama da Canção”, foi uma das maiores vozes da história do jazz. Destacou-se pela extensão vocal, afinação e domínio do scat, técnica de improvisação com a voz. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, conquistou 14 prêmios Grammy e tornou-se referência para gerações de cantores. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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Billie Holiday — Conhecida como “Lady Day”, tornou-se uma das cantoras mais influentes da história do jazz. Sua voz carregada de emoção e sua maneira particular de alterar o ritmo e o fraseado transformaram a interpretação vocal. “Strange Fruit”, denúncia brutal do racismo e dos linchamentos nos Estados Unidos, tornou-se uma de suas gravações mais emblemáticas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Sarah Vaughan — Dona de uma voz poderosa, grande extensão vocal e sofisticado domínio harmônico, foi uma das principais cantoras da história do jazz. Apelidada de “The Divine”, destacou-se pela liberdade com que explorava melodias e ritmos. Ao lado de Ella Fitzgerald e Billie Holiday, tornou-se uma das grandes referências do jazz vocal do século XX. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Louis Armstrong — Um dos maiores nomes da história do jazz, destacou-se tanto como cantor quanto como trompetista. Sua voz rouca e inconfundível, o talento para a improvisação e o carisma ajudaram a popularizar o gênero mundialmente. Também foi fundamental para consolidar o solista como protagonista no jazz. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Nat King Cole — Nascido em Montgomery, no Alabama, começou a carreira como pianista de jazz e desenvolveu um estilo elegante e sofisticado, que influenciou nomes como Oscar Peterson e, posteriormente, Diana Krall. Com o tempo, sua voz aveludada ganhou protagonismo e ele se tornou também um dos cantores mais populares de sua geração. Foto: Flickr The Library of Congress
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Frank Sinatra — Dono de uma voz marcante e de um estilo de interpretação sofisticado, tornou-se um dos cantores mais influentes do século XX. Embora também ligado à música popular tradicional, manteve forte relação com o jazz, trabalhando com grandes orquestras e explorando fraseado, ritmo e improvisação característicos do gênero. Foto: Reprodução de Youtube canal Frank Sinatra
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Chet Baker — Trompetista e cantor, tornou-se um dos grandes nomes do cool jazz, movimento marcado por uma sonoridade mais suave e intimista. Sua voz delicada e seu estilo melancólico deram identidade a interpretações como “My Funny Valentine”. Também ficou conhecido pela trajetória turbulenta, marcada pela dependência de drogas. Foto: Flickr Jazz Voyeur
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Nina Simone — Pianista, cantora e compositora, construiu uma obra que transitou pelo jazz, blues, soul, gospel e música clássica. Dona de uma voz grave e intensa, tornou-se conhecida por interpretações carregadas de emoção. Também fez da música um importante instrumento de denúncia do racismo e de defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. Foto: Reprodução do Instagram @ninasimone
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Tony Bennett — Com uma carreira de mais de sete décadas, tornou-se um dos grandes intérpretes norte-americanos, transitando entre o jazz e a música popular tradicional. Famoso por “I Left My Heart in San Francisco”, manteve-se em evidência por gerações e, já na velhice, conquistou novo público com parcerias com artistas como Lady Gaga. Foto: Flickr Suis-Nous
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Ray Charles — Pianista, cantor e compositor, foi um dos artistas mais influentes da música norte-americana. Misturou elementos do jazz, blues, gospel e R&B, tornando-se um dos pioneiros do soul. Cego desde a infância, construiu uma carreira extraordinária, marcada por uma voz inconfundível e interpretações cheias de personalidade. Foto: Reprodução do Instagram @official.raycharles
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Dinah Washington — Apelidada de “Queen of the Blues”, transitou com enorme desenvoltura pelo jazz, blues, R&B e música popular. Dona de uma voz potente e de dicção marcante, alcançou grande popularidade nas décadas de 1940 e 1950. Sua versatilidade fez dela uma das grandes intérpretes norte-americanas de sua geração. Foto: Domínio público
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Carmen McRae — Pianista e cantora, destacou-se pela interpretação sofisticada, pelo fraseado preciso e pela habilidade de contar histórias por meio das canções. Fortemente influenciada por Billie Holiday, desenvolveu uma personalidade musical própria. Tornou-se uma das grandes referências do jazz vocal na segunda metade do século XX. Foto: Associated Booking Corp wikimedia commons
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Cab Calloway — Cantor, maestro e um dos maiores showmen da era do jazz, brilhou à frente de sua big band no famoso Cotton Club, em Nova York. Ficou conhecido pela voz marcante, pela energia no palco e pelo sucesso de “Minnie the Moocher”, um dos clássicos do jazz. Também ajudou a popularizar o estilo swing nas décadas de 1930 e 1940. Foto: Domínio público
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