Vozes eternas do jazz: artistas que transformaram a história da música

Cab Calloway — Cantor, maestro e um dos maiores showmen da era do jazz, brilhou à frente de sua big band no famoso Cotton Club, em Nova York. Ficou conhecido pela voz marcante, pela energia no palco e pelo sucesso de “Minnie the Moocher”, um dos clássicos do jazz. Também ajudou a popularizar o estilo swing nas décadas de 1930 e 1940. Foto: Domínio público