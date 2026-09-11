Celebridades e TV
Carolina Ferraz aparece em clima de romance com advogado durante férias na Europa
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Algumas fotos, porém, chamaram a atenção dos seguidores. Nos registros, Carolina aparece em clima de romance ao lado do advogado Carlos Moreira Lima, que já foi casado com a apresentadora e fotógrafa Gigi Monteiro, segundo apuração da jornalista Fábia Oliveira. Foto: Reprodução / Instagram
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Desde o fim do casamento com o médico Marcelo Marins, Carolina não assumia publicamente um relacionamento. Os dois ficaram juntos entre 2012 e 2018 e são pais de Anna Izabel. Antes disso, a atriz foi casada com o diretor Mário Cohen, entre 1994 e 1998, com quem teve a filha Valentina. Foto: Reprodução / Instagram
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Na legenda da publicação, Carolina escreveu que os dez dias de descanso foram marcados por muito sol, mar, comida mediterrânea, festas e momentos de sossego. Nos comentários, os seguidores encheram a atriz de elogios. "Linda demais" e "Sempre linda, Carol" foram algumas das mensagens. Foto: Reprodução / Instagram
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Carolina Ferraz nasceu em 25 de janeiro de 1968, na cidade de Goiânia, em Goiás. Aos 14 anos, depois do assassinato de seu pai, ela se mudou para São Paulo, onde iniciou a carreira como modelo, mas foi como atriz e apresentadora que se tornou conhecida em todo o país. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 1987, Carolina se tornou apresentadora dos programas "Shock" e "Programa de Domingo", ambos exibidos pela Rede Manchete. Três anos depois, estreou como atriz na novela "Pantanal", na qual interpretou a personagem Irma. Ainda na emissora, protagonizou as minisséries "O Fantasma da Ópera" e "Floradas na Serra". Foto: Reprodução / Instagram
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Carolina foi para a TV Globo em 1992 e, a partir daí, deu vida a diversas personagens de sucesso. Entre elas estão Paula, de "História de Amor"; Milena, de "Por Amor"; Rebeca, de "Belíssima"; a vilã Norma, de "Beleza Pura"; e Alexia Bragança, de "Avenida Brasil", entre outras. Foto: Reprodução / Instagram
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Na Globo, a atriz também chegou a apresentar o telejornal "Fantástico" ao lado de Celso Freitas. Entre julho de 2020 e abril de 2026, comandou o programa jornalístico "Domingo Espetacular", da Record TV. A apresentadora também tem um canal no YouTube. Além da carreira artística, Carolina também é empresária e dona de algumas marcas. Foto: Reprodução / Instagram
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