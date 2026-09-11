Filmes e Séries
Stephen Graham é confirmado no elenco de “Fogo Contra Fogo 2”
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Stephen Graham é um ator, roteirista e produtor britânico, vencedor do Emmy por "Adolescência", minissérie da Netflix que também produziu por meio da sua produtora, Matriarch Productions. Ele também interpretou Al Capone em "Boardwalk Empire" e Anthony "Tony Pro" Provenzano em "O Irlandês", de Martin Scorsese. O ator ainda esteve no elenco da série "Peaky Blinders". Foto: Divulgação
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Leonardo DiCaprio e Christian Bale também já estão confirmados no elenco de "Fogo Contra Fogo 2". Bale assumirá o papel do detetive Vincent Hanna, personagem interpretado por Al Pacino no primeiro filme. DiCaprio, por sua vez, viverá Chris Shiherlis, papel anteriormente interpretado por Val Kilmer. O elenco ainda conta com Adam Driver, Jason Clarke e Odessa Young. Foto: Montagem / Wikimedia Commons / Thore Siebrands / Harald Krichel
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A direção de “Fogo Contra Fogo 2” será novamente de Michael Mann, que também assina o roteiro do longa. A história é baseada no romance que Mann escreveu em parceria com Meg Gardiner, publicado em 2022. No livro, a trama se passa tanto antes quanto depois dos acontecimentos do filme de 1995 e funciona, portanto, como prelúdio e continuação. Foto: Divulgação
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Na obra, é possível acompanhar o jovem McCauley e sua equipe em assaltos ousados, enquanto vivem à margem da lei. Em outra parte, o foco da narrativa recai sobre Chris Shiherlis e o que acontece com ele após os eventos do filme, durante sua busca para reencontrar a namorada. Parte da história também se passa em uma região de tráfico na América do Sul e apresenta um novo antagonista, Otis Wardell. Foto: Divulgação
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Lançado em 1995, "Fogo Contra Fogo" acompanha o experiente detetive da polícia de Los Angeles Vincent Hanna, enquanto ele tenta capturar uma quadrilha de assaltantes profissionais liderada por Neil McCauley. A investigação começa após um roubo milionário que termina com a morte de três policiais. Foto: Divulgação
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O roteiro original de Michael Mann nasceu de uma história real vivida pelo próprio diretor, que, décadas antes, conheceu um policial de Chicago responsável por perseguir um ladrão de bancos. Antes de virar longa-metragem, o material já havia sido usado por Mann em "L.A. Takedown", telefilme de 1989. Foto: Divulgação
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O longa fez sucesso de bilheteria ao arrecadar 187 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 60 milhões. Além disso, é considerado um dos maiores thrillers policiais da história do cinema, principalmente pela dinâmica do relacionamento entre os personagens de Al Pacino e Robert De Niro. Foto: Divulgação
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