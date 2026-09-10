Hollywood repete a dose: grandes filmes que são remakes de clássicos do passado

“Scarface” (1983) – Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Al Pacino, é um remake de “Scarface: A Vergonha de uma Nação”, de 1932, inspirado no universo de Al Capone. A nova versão levou a trama para a Miami dos anos 1980 e transformou Tony Montana em um ícone da cultura pop. Foto: Divulgação