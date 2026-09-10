Pirarucu: o gigante amazônico que impressiona pelo tamanho e preocupa longe de seu habitat natural

Fora de sua área natural, o pirarucu pode ameaçar a fauna aquática por ser um predador de grande porte e encontrar poucos inimigos naturais. Sua presença pode alterar cadeias alimentares e reduzir populações de peixes nativos. Já suas escamas, duras por fora e flexíveis por dentro, oferecem proteção até contra mordidas de piranhas. Foto: Wikimedia Commons/T.Voekler