Filmes e Séries
Paul Bettany compara “VisionQuest” a “Frankenstein”
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Criada e comandada por Terry Matalas, roteirista conhecido por "12 Macacos", a série terá oito episódios e contará com o retorno de James Spader no papel de Ultron. Para reduzir os custos com efeitos visuais, a produção preferiu usar versões humanas de personagens que, nos filmes anteriores, apareciam como seres robóticos. Foto: Divulgação
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Para contextualizar, em "Vingadores: Guerra Infinita", lançado em 2018, Visão morre quando Thanos retira a Joia da Mente de sua testa. Em "WandaVision", Wanda, arrasada pela morte de Visão, cria inconscientemente uma realidade alternativa na cidade fictícia de Westview e ela recria Visão do zero, usando seus poderes, e os dois vivem uma vida de sitcom, com direito a filhos gêmeos, Tommy e Billy. Foto: Divulgação
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Além disso, a S.W.O.R.D. recupera o corpo original de Visão, que estava desativado desde a morte em "Guerra Infinita", e o reconstrói como um androide branco, sem memórias nem emoções. Esse Visão reconstruído enfrenta o Visão criado por Wanda dentro da realidade alternativa, mas, em vez de lutarem, o Visão original transfere para o Visão Branco todas as suas memórias. Ao receber esses dados, o Visão Branco diz "Eu sou Visão" e desaparece. Foto: Divulgação
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Depois que a realidade criada por Wanda é desfeita, o Visão que Wanda havia criado deixa de existir, junto com os filhos, Tommy e Billy, embora Wanda, mentalmente, continue ouvindo os dois chamando por ela, o que indica que algo deles pode ter sobrevivido de alguma forma. Foto: Divulgação
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"VisionQuest" continuará a partir desses desdobramentos. Depois de escapar de pessoas que pretendiam transformá-lo em arma, Visão se esconde e tenta descobrir quem realmente é. Além disso, na trama, Ultron existe como um programa de inteligência artificial dentro da mente do personagem e assume uma espécie de papel paterno. Foto: Divulgação
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A situação muda quando uma recompensa é colocada pela captura de Visão. Ele precisa fugir e conta com a ajuda de Thomas Shepard, um adolescente que pode ser a reencarnação de seu filho. A relação entre os dois passa a ocupar um papel importante na trama. Foto: Divulgação
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Assim, "VisionQuest" encerrará uma trilogia iniciada por "WandaVision", protagonizada por Bettany e Elizabeth Olsen e lançada em 2021, e continuada por "Agatha All Along", de 2024, protagonizada por Kathryn Hahn. Aliás, Paul Bettany interpreta Visão desde "Vingadores: Era de Ultron", de 2015. Foto: Divulgação
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