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Prince digital: como o astro antecipou em décadas a relação direta entre artistas, fãs e música online

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Redação Flipar
  • Os assinantes pagavam mensalidade para acessar conteúdos exclusivos, versões inéditas e lançamentos como
    Os assinantes pagavam mensalidade para acessar conteúdos exclusivos, versões inéditas e lançamentos como "The Rainbow Children" e "Xpectation". A proposta era aproximar artista e público, reduzindo a dependência das gravadoras. Foto: Reprodução/Facebook
  • Problemas técnicos e limitações da rede prejudicaram o projeto, que acabou substituído por downloads e encerrado em 2006. Mesmo assim, a ideia revelou-se visionária e antecipou o modelo das plataformas digitais atuais.
    Problemas técnicos e limitações da rede prejudicaram o projeto, que acabou substituído por downloads e encerrado em 2006. Mesmo assim, a ideia revelou-se visionária e antecipou o modelo das plataformas digitais atuais. Foto: divulgação
  • Relembre agora a carreira de Prince, esse ícone da música internacional! A combinação do som inovador, com letras poderosas e performances visuais marcantes marcaram esse fenômeno cultural, que veio a falecer em 2016.
    Relembre agora a carreira de Prince, esse ícone da música internacional! A combinação do som inovador, com letras poderosas e performances visuais marcantes marcaram esse fenômeno cultural, que veio a falecer em 2016. Foto: divulgação/warner bros.
  • Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince, nasceu em 7 de junho de 1958, em Minneapolis, Minnesota.
    Prince Rogers Nelson, mais conhecido como Prince, nasceu em 7 de junho de 1958, em Minneapolis, Minnesota. Foto: penner / Wikimedia Commons
  • Ele nasceu em uma família musical; seu pai, John L. Nelson, era pianista e compositor, e sua mãe, Mattie Shaw, era cantora de jazz.
    Ele nasceu em uma família musical; seu pai, John L. Nelson, era pianista e compositor, e sua mãe, Mattie Shaw, era cantora de jazz. Foto: flickr Yves Lorson
  • Desde cedo, Prince mostrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos ainda criança.
    Desde cedo, Prince mostrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos ainda criança. Foto: Divulgação NFL
  • Aos 20 anos, Prince lançou seu álbum de estreia,
    Aos 20 anos, Prince lançou seu álbum de estreia, "For You", em 1978. Ali, ele já revelou sua capacidade de mesclar elementos do funk, rock, RnB e pop, criando um som único. Foto: Reprodução Instagram @prince
  • No entanto, foi com seu segundo álbum,
    No entanto, foi com seu segundo álbum, "Prince" (1979), que ele começou a ganhar notoriedade, especialmente com os hits "I Wanna Be Your Lover" e "Why You Wanna Treat Me So Bad?". Foto:
  • Os anos 1980 foram a década de ouro para o artista. Em 1982, ele lançou
    Os anos 1980 foram a década de ouro para o artista. Em 1982, ele lançou "1999", que incluía sucessos como "Little Red Corvette" e a própria "1999". Foto: Divulgação/ Rock in Rio
  • Prince era conhecido por sua habilidade em misturar vários gêneros musicais, incluindo rock, funk, RnB, new wave, soul, psicodelia e pop.
    Prince era conhecido por sua habilidade em misturar vários gêneros musicais, incluindo rock, funk, RnB, new wave, soul, psicodelia e pop. Foto: Youtube Canal Cabralito
  • Ele também era famoso por seu talento como multi-instrumentista, frequentemente tocando todos os instrumentos em suas gravações.
    Ele também era famoso por seu talento como multi-instrumentista, frequentemente tocando todos os instrumentos em suas gravações. Foto: flickr/jimieye
  • A figura de Prince transcendeu a música, tornando-se um ícone da cultura pop. Seu estilo andrógino, suas performances eletrizantes e sua personalidade excêntrica o transformaram em um dos artistas mais carismáticos de sua geração.
    A figura de Prince transcendeu a música, tornando-se um ícone da cultura pop. Seu estilo andrógino, suas performances eletrizantes e sua personalidade excêntrica o transformaram em um dos artistas mais carismáticos de sua geração. Foto: wikimedia commons/Gary Leonard
  • Ao longo de sua carreira, Prince teve uma relação conturbada com a indústria musical. Nos anos 90, ele entrou em disputa com sua gravadora, a Warner Bros., sobre questões de controle artístico e direitos de suas músicas.
    Ao longo de sua carreira, Prince teve uma relação conturbada com a indústria musical. Nos anos 90, ele entrou em disputa com sua gravadora, a Warner Bros., sobre questões de controle artístico e direitos de suas músicas. Foto: flickr/Scott Penner
  • Em protesto, ele mudou seu nome para um símbolo impronunciável, muitas vezes referido como
    Em protesto, ele mudou seu nome para um símbolo impronunciável, muitas vezes referido como "The Love Symbol", e passou a ser chamado de "o artista anteriormente conhecido como Prince". Foto: divulgação
  • Em 1996, Prince se casou com a dançarina Mayte Garcia. Dois meses após o casamento, o casal teve um filho, Amiir, que acabou falecendo logo após o nascimento. Eles se divorciaram em 2000.
    Em 1996, Prince se casou com a dançarina Mayte Garcia. Dois meses após o casamento, o casal teve um filho, Amiir, que acabou falecendo logo após o nascimento. Eles se divorciaram em 2000. Foto: reprodução
  • Após o término, Prince se casou com a canadense Manuela Testolini, em 2001. O casal se divorciou cinco anos depois, em 2006.
    Após o término, Prince se casou com a canadense Manuela Testolini, em 2001. O casal se divorciou cinco anos depois, em 2006. Foto: reprodução
  • Apesar de sua fama, Prince valorizava muito sua privacidade. Ele evitava entrevistas e aparições públicas, preferindo se expressar por meio de sua música.
    Apesar de sua fama, Prince valorizava muito sua privacidade. Ele evitava entrevistas e aparições públicas, preferindo se expressar por meio de sua música. Foto: reprodução/instagram @prince
  • Prince continuou a produzir música até sua morte, em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, devido a uma overdose acidental de fentanil.
    Prince continuou a produzir música até sua morte, em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, devido a uma overdose acidental de fentanil. Foto: reprodução/x
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