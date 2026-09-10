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Jessie J anuncia pausa nas redes sociais após tratamento contra o câncer de mama
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No comunicado, a artista buscou tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. "Quero começar este post dizendo que estou bem. Não estou no meu melhor, mas estou muito longe do meu pior", escreveu. Ela acrescentou que a publicação era destinada às pessoas que notaram sua ausência das plataformas digitais nos últimos tempos. Foto: Wikimedia Commons / Drew de F Fawkes
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A cantora explicou que o afastamento está relacionado à realização de uma segunda cirurgia de reconstrução mamária, decorrente do tratamento contra o câncer. Segundo ela, o período servirá para descansar, recarregar energias e se dedicar integralmente à recuperação física e emocional. Foto: Reprodução / Instagram
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A cantora também refletiu sobre os últimos dois anos de sua vida: "Não é segredo que os últimos dois anos foram mágicos, bem-sucedidos, transformadores e extremamente agitados. Amei a maior parte desses dois anos, embora tenha havido momentos em que os detestei, e aprendi mais do que nunca sobre mim mesma, sobre o que quero da vida". Foto: Wikimedia Commons / Drew de F Fawkes
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Em junho de 2025, Jessie J confirmou que tinha sido diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. No final do mesmo mês, ela fez uma mastectomia e iniciou o tratamento. Em maio de 2026, a artista declarou ter vencido o câncer, embora o processo de reconstrução mamária ainda não estivesse concluído. Foto: Wikimedia Commons / Eva Rinaldi
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Na época do tratamento, ela decidiu seguir com algumas apresentações que estavam agendadas. É o caso do show no The Town, em São Paulo, em setembro de 2025. Entretanto, por causa do tratamento, o show precisou ser adaptado e teve formato acústico e duração reduzida. Foto: Reprodução Youtube
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Durante o show no The Town, a cantora fez um discurso emocionado e dedicou palavras de apoio a pessoas que enfrentam tratamentos contra o câncer. Ela também relembrou que, três anos antes, havia descoberto sua gravidez no Brasil, no mesmo país. Seu filho, Sky, nasceu em maio de 2023. Foto: Reprodução / Instagram
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Jessie J, cujo nome de batismo é Jessica Ellen Cornish, nasceu em 27 de março de 1988, em Redbridge, Londres, na Inglaterra. É conhecida por sucessos como “Flashlight”, “Who You Are”, "Price Tag", "Domino" e "Bang Bang", esta última em parceria com Ariana Grande e Nicki Minaj. Foto: Wikimedia Commons / Drew de F Fawkes
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