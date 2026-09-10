Jessie J anuncia pausa nas redes sociais após tratamento contra o câncer de mama

A cantora também refletiu sobre os últimos dois anos de sua vida: "Não é segredo que os últimos dois anos foram mágicos, bem-sucedidos, transformadores e extremamente agitados. Amei a maior parte desses dois anos, embora tenha havido momentos em que os detestei, e aprendi mais do que nunca sobre mim mesma, sobre o que quero da vida". Foto: Wikimedia Commons / Drew de F Fawkes