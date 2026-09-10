Amazônia abriga mais de 2,7 mil espécies de peixes, segundo estudo

A movimentação dos peixes pelos rios também tem importância para a circulação de nutrientes e energia na região. Entre os casos destacados está o da dourada, que percorre mais de 11 mil quilômetros durante seu ciclo de vida. De acordo com o relatório, trata-se da mais longa migração exclusivamente em água doce já registrada. O exemplo reforça a necessidade de preservar a conexão entre os diferentes trechos dos rios para garantir a sobrevivência de diversas espécies. Foto: Reprodução