Celebridades e TV
Sílvia Pfeifer relembra divórcio aos 62 anos e fala sobre novo relacionamento
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O casamento entre Sílvia e Nélson Chamma Júnior começou quando a atriz tinha apenas 18 anos de idade, durou 44 anos e resultou em dois filhos, Emanuella e Nicholas. A separação foi anunciada publicamente pelo casal no fim de 2021, quando Sílvia completava 62 anos de idade. Foto: Reprodução Youtube
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Durante a entrevista ao podcast, a atriz contou que o ex-marido representava uma referência masculina de amor e afeto muito importante em sua vida, já que começou a namorá-lo muito nova e teve poucos namorados antes, e isso foi determinante para moldar a forma como enxergava os vínculos afetivos. Foto: Reprodução / Instagram
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Por isso, Sílvia explicou que o divórcio a levou a um processo de autodescoberta. Ela precisou reconhecer seus próprios desejos, medos e dificuldades diante dessa nova realidade. Segundo ela, foi impactante se ver solteira nessa idade, principalmente porque se relacionar nessa etapa da vida é diferente de se relacionar quando se é mais nova. Foto: Reprodução / Instagram
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Mas viu o momento como uma oportunidade de se observar como uma mulher desejante. Atualmente, Sílvia namora o advogado, poeta e escritor Edson Pinto, de 67 anos. Ela assumiu o relacionamento publicamente em julho de 2025. A atriz descreveu a relação atual como madura e estável. Foto: Reprodução / Instagram
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Aliás, na entrevista, Sílvia também comentou sobre a sua carreira e citou o seu retorno às novelas em "Dona de Mim", exibida pela TV Globo entre 2025 e 2026. Nascida em 24 de fevereiro de 1958, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou como modelo em 1979, aos 21 anos, e, em 1981, foi para a Europa, onde viveu e trabalhou em Milão e Paris, desfilando para várias grifes. Foto: Reprodução / Instagram
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A estreia como atriz na televisão aconteceu em 1990, na minissérie "Boca do Lixo", pela TV Globo, seguida pela novela "Meu Bem, Meu Mal". A partir daí, Sílvia construiu uma carreira de sucesso na televisão, com participações em novelas como "Tropicaliente", "Malhação", "O Rei do Gado", "Torre de Babel" e "Celebridade". Foto: Reprodução / Instagram
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Também atuou em Portugal, onde viveu por um período e participou de produções como "Ouro Verde" e "Maré Alta". Também passou pela Record, onde fez parte do elenco da novela "Bela, a Feia", “Topíssima” e outras. Ao longo da carreira, também esteve em alguns filmes como "Não Quero Falar Sobre Isso Agora" e "A Cartomante". Foto: Divulgação Record
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