Sílvia Pfeifer relembra divórcio aos 62 anos e fala sobre novo relacionamento

Aliás, na entrevista, Sílvia também comentou sobre a sua carreira e citou o seu retorno às novelas em "Dona de Mim", exibida pela TV Globo entre 2025 e 2026. Nascida em 24 de fevereiro de 1958, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou como modelo em 1979, aos 21 anos, e, em 1981, foi para a Europa, onde viveu e trabalhou em Milão e Paris, desfilando para várias grifes. Foto: Reprodução / Instagram