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Hollywood no Brasil: filmes famosos que transformaram paisagens do país em cenários do cinema
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Velozes e Furiosos 5 (2011) — O Rio de Janeiro é o principal cenário da trama, com imagens de pontos como o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Embora parte das filmagens tenha ocorrido de fato na cidade, muitas sequências de ação foram rodadas em Porto Rico, que serviu como substituto do Rio. Foto: Reprodução / YouTube
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Velozes & Furiosos 10 (2023) — O Rio de Janeiro volta a ter papel importante na trama, inclusive em uma corrida pelas ruas da cidade. A produção utiliza referências e imagens de locais cariocas, mas boa parte das sequências foi filmada em outros lugares e complementada com efeitos visuais para recriar o Rio. Foto: divulgação
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Anaconda (1997) — Parte das filmagens ocorreu no Amazonas, com cenas gravadas em Manaus e no Rio Negro, em meio à paisagem da região amazônica. Na trama, uma equipe de documentaristas percorre a floresta em uma expedição que se transforma em uma luta pela sobrevivência contra uma anaconda gigante. Foto: Wikimedia Commons Marcelo Henrique da Silva Reis
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"007: Contra o Foguete da Morte" (1979) - Após uma nave espacial ser misteriosamente sequestrada no espaço, James Bond precisa descobrir quem está por trás disso. Foto: Reprodução / YouTube
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007: Contra o Foguete da Morte (1979) — James Bond investiga o desaparecimento de um ônibus espacial e a trama o leva ao Rio de Janeiro. Uma das cenas mais famosas foi gravada no Bondinho do Pão de Açúcar, onde o vilão Jaws, interpretado por Richard Kiel, chega a morder um dos cabos. Foto: Reprodução / YouTube
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Além do Rio de Janeiro, 007: Contra o Foguete da Morte teve cenas gravadas nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, usadas na sequência em que Bond escapa de barco. A produção aproveitou as quedas-d’água na fronteira entre Brasil e Argentina para compor uma das cenas de ação do longa. Foto: Martin St-Amant wikimedia commons
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A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 (2011) — Após o casamento, Bella e Edward viajam ao Brasil e passam pelo Rio de Janeiro antes de seguir para a lua de mel na fictícia Ilha Esme. Algumas cenas foram realmente gravadas na capital fluminense, incluindo sequências na Lapa. Foto: Reprodução / YouTube
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O longa também teve filmagens em Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. A região, conhecida pela Mata Atlântica, ilhas e praias, serviu de cenário para sequências da lua de mel de Bella e Edward, ambientadas na fictícia Ilha Esme. Foto: Wikipedia Commons Danilomhadek
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O Incrível Hulk (2008) — No início do filme, Bruce Banner, interpretado por Edward Norton, vive escondido no Rio de Janeiro enquanto busca uma forma de controlar sua transformação. A produção teve filmagens em locais como Rocinha, Lapa, Santa Teresa e Floresta da Tijuca. Foto: Reprodução / YouTube
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Os Mercenários (2010) — O filme reúne grandes nomes do cinema de ação em uma história sobre um grupo de mercenários enviado à fictícia ilha latino-americana de Vilena para derrubar seu ditador. Boa parte da produção foi filmada no Brasil, especialmente em diferentes locações do estado do Rio de Janeiro. Foto: Wikimedia Commons rwoan
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As filmagens de Os Mercenários passaram por Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, além de diferentes pontos da capital fluminense. Entre as locações utilizadas estão o Parque Lage, aos pés do Corcovado, e áreas da Baía de Guanabara. Foto: Wikimedia Commons Pedro Botton