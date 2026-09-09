Hollywood no Brasil: filmes famosos que transformaram paisagens do país em cenários do cinema

Velozes e Furiosos 5 (2011) — O Rio de Janeiro é o principal cenário da trama, com imagens de pontos como o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Embora parte das filmagens tenha ocorrido de fato na cidade, muitas sequências de ação foram rodadas em Porto Rico, que serviu como substituto do Rio. Foto: Reprodução / YouTube