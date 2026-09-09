Deserto do Atacama, um dos lugares mais secos do planeta, fica coberto de neve após tempestades no Chile

De acordo com o cientista atmosférico René Garreaud, da Universidade do Chile, episódios desse tipo costumam estar ligados a sistemas de baixa pressão que se "soltam da corrente de jato" e avançam sobre o território do norte chileno. A umidade vinda do litoral, combinada à perturbação atmosférica, favoreceu a ocorrência de precipitação desde o mar até os Andes, passando pelo centro do Atacama. Foto: Pexels/Fabio Bae