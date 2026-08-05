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O segredo do “estalinho”: por que alguns doces fazem esse som irresistível ao morder

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Redação Flipar
  • No crème brûlée, o açúcar é aquecido até caramelizar e formar uma fina película rígida. Ao ser quebrada pela colher, essa camada produz o estalo que tornou a sobremesa famosa.
    No crème brûlée, o açúcar é aquecido até caramelizar e formar uma fina película rígida. Ao ser quebrada pela colher, essa camada produz o estalo que tornou a sobremesa famosa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando o açúcar derrete e esfria rapidamente, forma uma estrutura dura e vítrea. Essa superfície se parte em pequenos fragmentos ao ser mordida, criando o som característico.
    Quando o açúcar derrete e esfria rapidamente, forma uma estrutura dura e vítrea. Essa superfície se parte em pequenos fragmentos ao ser mordida, criando o som característico. Foto: imagem gerada por i.a
  • O chocolate só ganha o estalo perfeito quando passa pela temperagem. Esse processo organiza corretamente os cristais da manteiga de cacau, deixando a barra firme, brilhante e crocante.
    O chocolate só ganha o estalo perfeito quando passa pela temperagem. Esse processo organiza corretamente os cristais da manteiga de cacau, deixando a barra firme, brilhante e crocante. Foto: imagem gerada por i.a
  • Se o chocolate for mal temperado ou derreter e endurecer novamente de forma inadequada, perde parte da crocância. O resultado é uma textura mais macia e sem o estalo típico.
    Se o chocolate for mal temperado ou derreter e endurecer novamente de forma inadequada, perde parte da crocância. O resultado é uma textura mais macia e sem o estalo típico. Foto: Pexels/Vie Studio
  • Confeiteiros costumam usar o estalo como sinal de preparo correto. Em chocolates e caramelos, esse som revela que a estrutura interna ficou firme e bem formada.
    Confeiteiros costumam usar o estalo como sinal de preparo correto. Em chocolates e caramelos, esse som revela que a estrutura interna ficou firme e bem formada. Foto: imagem gerada por i.a
  • O açúcar absorve água com facilidade. Em ambientes úmidos, caramelos e coberturas podem amolecer, perdendo a rigidez e, consequentemente, o estalo ao serem quebrados.
    O açúcar absorve água com facilidade. Em ambientes úmidos, caramelos e coberturas podem amolecer, perdendo a rigidez e, consequentemente, o estalo ao serem quebrados. Foto: imagem gerada por i.a
  • A experiência de comer um doce envolve visão, aroma, textura e até audição. O estalo aumenta a sensação de frescor, qualidade e prazer, tornando a sobremesa ainda mais marcante.
    A experiência de comer um doce envolve visão, aroma, textura e até audição. O estalo aumenta a sensação de frescor, qualidade e prazer, tornando a sobremesa ainda mais marcante. Foto: imagem gerada por i.a
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