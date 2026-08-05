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O mistério do ouro nas árvores: como eucaliptos revelam riquezas escondidas no subsolo

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Redação Flipar
  • A descoberta pode ajudar a localizar depósitos minerais de forma menos invasiva, usando os eucaliptos como indicadores naturais da presença de ouro no subsolo. As raízes profundas dessas árvores alcançam camadas onde o metal está presente e absorvem partículas microscópicas junto com a água.
    A descoberta pode ajudar a localizar depósitos minerais de forma menos invasiva, usando os eucaliptos como indicadores naturais da presença de ouro no subsolo. As raízes profundas dessas árvores alcançam camadas onde o metal está presente e absorvem partículas microscópicas junto com a água. Foto: Mickyjim64/Wikimedia Commons
  • As raízes dos eucaliptos podem ultrapassar 30 metros de profundidade, alcançando lençóis de água que contêm partículas microscópicas de ouro. O metal é transportado até folhas e galhos, onde fica acumulado em quantidades mínimas, funcionando como um indicativo da presença de depósitos subterrâneos
    As raízes dos eucaliptos podem ultrapassar 30 metros de profundidade, alcançando lençóis de água que contêm partículas microscópicas de ouro. O metal é transportado até folhas e galhos, onde fica acumulado em quantidades mínimas, funcionando como um indicativo da presença de depósitos subterrâneos Foto: Forest & Kim Starr/Wikimedia Commons
  • A descoberta pode complementar os métodos tradicionais de prospecção mineral. A presença de partículas microscópicas de ouro nas folhas dos eucaliptos funciona como um indicador natural de depósitos subterrâneos, ajudando a direcionar futuras pesquisas geológicas.
    A descoberta pode complementar os métodos tradicionais de prospecção mineral. A presença de partículas microscópicas de ouro nas folhas dos eucaliptos funciona como um indicador natural de depósitos subterrâneos, ajudando a direcionar futuras pesquisas geológicas. Foto: Forest and Kim Starr wikimedia commons
  • A presença de ouro nas folhas foi confirmada com técnicas de raios X no Síncrotron Australiano, em Melbourne. O equipamento permitiu detectar e mapear partículas microscópicas do metal, algumas com cerca de um quinto da espessura de um fio de cabelo humano.
    A presença de ouro nas folhas foi confirmada com técnicas de raios X no Síncrotron Australiano, em Melbourne. O equipamento permitiu detectar e mapear partículas microscópicas do metal, algumas com cerca de um quinto da espessura de um fio de cabelo humano. Foto: jjron/Wikimedia Commons
  • Kalgoorlie-Boulder, no estado da Austrália Ocidental, surgiu em 1893 durante a corrida do ouro. A cidade fica na região de Goldfields-Esperance, uma das mais ricas em mineração do país, e continua sendo um importante centro de extração de ouro.
    Kalgoorlie-Boulder, no estado da Austrália Ocidental, surgiu em 1893 durante a corrida do ouro. A cidade fica na região de Goldfields-Esperance, uma das mais ricas em mineração do país, e continua sendo um importante centro de extração de ouro. Foto: Ian Brooker and David Kleinig/Wikimedia Commons
  • Eucalyptus é o gênero que reúne as árvores conhecidas como eucaliptos. São mais de 700 espécies, quase todas nativas da Austrália, onde dominam grandes áreas de vegetação e desempenham papel fundamental nos ecossistemas naturais.
    Eucalyptus é o gênero que reúne as árvores conhecidas como eucaliptos. São mais de 700 espécies, quase todas nativas da Austrália, onde dominam grandes áreas de vegetação e desempenham papel fundamental nos ecossistemas naturais. Foto: T.Grove/Wikimedia Commons
  • Embora a maioria das espécies seja nativa da Austrália, algumas também ocorrem naturalmente na Nova Guiné, na Indonésia e no sul das Filipinas. Adaptados a diferentes condições climáticas, os eucaliptos dominam extensas paisagens da Oceania e estão entre as árvores mais características da região.
    Embora a maioria das espécies seja nativa da Austrália, algumas também ocorrem naturalmente na Nova Guiné, na Indonésia e no sul das Filipinas. Adaptados a diferentes condições climáticas, os eucaliptos dominam extensas paisagens da Oceania e estão entre as árvores mais características da região. Foto: Geekstreet/Wikimedia Commons
  • O eucalipto chegou ao Brasil no século XIX e passou a ser cultivado em larga escala no início do século XX. Atualmente, Minas Gerais lidera a produção nacional, com extensas plantações destinadas principalmente às indústrias de papel, celulose e carvão vegetal.
    O eucalipto chegou ao Brasil no século XIX e passou a ser cultivado em larga escala no início do século XX. Atualmente, Minas Gerais lidera a produção nacional, com extensas plantações destinadas principalmente às indústrias de papel, celulose e carvão vegetal. Foto: Rcandre/Wikimedia Commons
  • Itamarandiba, em Minas Gerais, é um dos principais polos brasileiros de produção de eucalipto. A economia local é fortemente ligada à silvicultura, atividade voltada ao cultivo e manejo de florestas plantadas, desenvolvida na região há mais de três décadas.
    Itamarandiba, em Minas Gerais, é um dos principais polos brasileiros de produção de eucalipto. A economia local é fortemente ligada à silvicultura, atividade voltada ao cultivo e manejo de florestas plantadas, desenvolvida na região há mais de três décadas. Foto: Filho.brasil/Wikimedia Commons
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