Samantha Morton revela ‘truque’ que a fez se destacar com apenas 10 minutos de tela em ‘A Odisseia’

Natural de Nottingham, na Inglaterra, Samantha Morton iniciou a carreira ainda na infância, na TV britânica, e consolidou seu prestígio em produções para o cinema, teatro e televisão. Ao longo dos anos, participou de filmes como "Minority Report: A Nova Lei", de 2002, "A Baleia", de 2022, "Animais Fantásticos e Onde Habitam", de 2016, além da série "The Walking Dead". Foto: Reprodução