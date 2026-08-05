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Celebridades e TV

Samantha Morton revela ‘truque’ que a fez se destacar com apenas 10 minutos de tela em ‘A Odisseia’

RF
Redação Flipar
  • A possibilidade de uma nova indicação ganha força ao lembrar casos de artistas premiados mesmo com poucos minutos de tela, como Judi Dench, que participou de apenas seis minutos em
    A possibilidade de uma nova indicação ganha força ao lembrar casos de artistas premiados mesmo com poucos minutos de tela, como Judi Dench, que participou de apenas seis minutos em "Shakespeare Apaixonado", e Anthony Hopkins em "O Silêncio dos Inocentes". Foto: Divulgação
  • Natural de Nottingham, na Inglaterra, Samantha Morton iniciou a carreira ainda na infância, na TV britânica, e consolidou seu prestígio em produções para o cinema, teatro e televisão. Ao longo dos anos, participou de filmes como
    Natural de Nottingham, na Inglaterra, Samantha Morton iniciou a carreira ainda na infância, na TV britânica, e consolidou seu prestígio em produções para o cinema, teatro e televisão. Ao longo dos anos, participou de filmes como "Minority Report: A Nova Lei", de 2002, "A Baleia", de 2022, "Animais Fantásticos e Onde Habitam", de 2016, além da série "The Walking Dead". Foto: Reprodução
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