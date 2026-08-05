Estudo confirma teoria de Darwin feita há mais de um século e identifica nova planta carnívora

A análise de dezenas de amostras coletadas ao longo de mais de um século revelou que quase todas continham insetos presos às folhas, com média superior a 70 indivíduos por planta adulta. Os experimentos também mostraram que a espécie não captura seus polinizadores com frequência, concentrando-se principalmente em pequenas moscas que pouco contribuem para sua reprodução. Foto: Wikimedia Commons/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz