Galeria
Conheça 7 alimentos que costumam ser ignorados, mas são ótimos para a saúde
-
Amêndoas – Estudos indicam que o consumo regular de amêndoas pode trazer benefícios importantes para a saúde. Ricas em gorduras monoinsaturadas e vitamina E, elas ajudam a reduzir o colesterol ruim, favorecem a saúde cardiovascular e podem contribuir para a prevenção do diabetes tipo 2. Pesquisas também mostraram que as amêndoas estão associadas a um funcionamento intestinal mais eficiente. Foto: Pexels/Nixon Johnson
-
Agrião – O agrião é uma hortaliça rica em vitaminas do complexo B, vitaminas C e E, minerais e antioxidantes que favorecem a saúde dos olhos, fortalecem o sistema imunológico e ajudam a reduzir inflamações e o colesterol ruim. Um estudo de 2018 destacou o agrião como uma das plantas com maior potencial antidepressivo devido à sua elevada concentração de nutrientes. Foto: Magnific/azerbaijan_stockers
-
Acelga vermelha – A acelga vermelha também ganhou destaque por fornecer antioxidantes, nitratos naturais e betalaínas, substâncias relacionadas à proteção do sistema nervoso, à melhora da circulação sanguínea e à preservação da saúde dos olhos. Especialistas recomendam evitar o cozimento excessivo para preservar seus nutrientes. Foto: Pexels/AI25.Studio Studio
-
Folhas da beterraba – Normalmente são descartadas apesar da alta concentração de proteínas, ferro, cálcio, vitaminas e compostos antioxidantes. Estudos indicam que esses nutrientes permanecem ativos após a digestão e podem exercer efeitos benéficos sobre as células, embora novas pesquisas ainda sejam necessárias para confirmar todos os seus benefícios em seres humanos. Foto: Pexels/Marcelo Verfe
-
-
Sementes de chia – As sementes de chia são ricas em fibras, proteínas, vitaminas e ômega-3, nutrientes associados à proteção do coração, do fígado e do sistema imunológico. No entanto, um estudo indica que consumi-las inteiras reduz a absorção desses compostos. Pesquisadores recomendam moer as sementes antes do consumo para aproveitar melhor seus benefícios nutricionais. Foto: Doodlart/Pixabay
-
Folhas de dente-de-leão – Ricas em vitaminas, minerais, flavonoides e outros compostos com propriedades anti-inflamatórias e potencial anticancerígeno. Estudos também sugerem benefícios para a saúde cardiovascular, embora ainda faltem evidências conclusivas em humanos. Versáteis, elas podem ser consumidas em saladas, sopas, temperos, xaropes e até como substitutas do chá e do café. Foto: Aart Beijeman/Pixabay
-
Sementes de abóbora – São ricas em gorduras saudáveis que favorecem a saúde do coração e podem proteger o sistema nervoso. Um estudo com animais também apontou melhora da memória, da cognição e da ansiedade após o consumo dessas sementes. Os maiores benefícios foram observados com as sementes torradas, que apresentam maior biodisponibilidade de nutrientes. Foto: Th G/Pixabay
-