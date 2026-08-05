Estilo de Vida
As cores e seus efeitos segundo a cromoterapia
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Segundo a cromoterapia, cada cor desperta sensações e estados emocionais diferentes. Embora seja reconhecida no Brasil como uma prática integrativa, não há comprovação científica robusta de que as cores tratem doenças ou produzam os efeitos terapêuticos atribuídos a elas. Foto: Imagem de ????? ?????? por Pixabay
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Segundo a cromoterapia, cada cor desperta sensações e emoções específicas. Durante as sessões, elas podem ser aplicadas por meio de luzes, ambientes, objetos ou outros recursos coloridos. A seguir, veja os significados tradicionalmente atribuídos às principais cores utilizadas nessa prática. Foto: Freepik
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Vermelho A cor do fogo, do sangue e de muitos sinais de alerta é associada à força e à vitalidade. Na cromoterapia, representa energia, coragem e disposição, sendo considerada uma cor de estímulo e movimento. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Laranja Presente no pôr do sol, na cenoura e em frutas como a laranja e a tangerina, transmite sensação de calor. Na cromoterapia, simboliza criatividade, entusiasmo, motivação e sociabilidade. Foto: imagem gerada por i.a
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Amarelo A cor do Sol, dos girassóis e de diversas flores é facilmente ligada à luz e à alegria. Na cromoterapia, representa otimismo, confiança, clareza mental e estímulo ao raciocínio. Foto: Imagem de armennano por Pixabay
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Verde Muito comum nas florestas, jardins e campos, o verde remete imediatamente à natureza. Na cromoterapia, é associado ao equilíbrio, à esperança, à renovação e à sensação de harmonia. Foto: Reprodução do Youtube Canal Guinness World Records
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Azul O céu limpo e o mar tranquilo ajudam a explicar a relação do azul com a serenidade. Na cromoterapia, essa cor simboliza paz, relaxamento, tranquilidade e sensação de bem-estar. Foto: Wikimedia Commons/Alec Perkins
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Violeta Encontrado em flores como lavanda, violeta e algumas orquídeas, esse tom costuma ser visto como misterioso. Na cromoterapia, representa espiritualidade, introspecção, criatividade e reflexão. Foto: Pixabay
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Rosa Muito presente em rosas, cerejeiras e outras flores delicadas, o rosa é associado ao afeto. Na cromoterapia, simboliza acolhimento, ternura, delicadeza e equilíbrio emocional. Foto: imagem gerada por i.a
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Branco A cor das nuvens, da neve e das pombas costuma representar paz e simplicidade em diferentes culturas. Na cromoterapia, o branco simboliza harmonia, pureza e equilíbrio, reunindo simbolicamente todas as cores da luz. Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
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