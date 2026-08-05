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Tambaqui é incluído na lista de espécies ameaçadas de extinção

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Redação Flipar
  • A nova classificação não proíbe imediatamente a pesca ou a comercialização do tambaqui, mas determina a elaboração de um plano de recuperação da espécie. A Portaria nº 1.666 estabeleceu um prazo de 180 dias para a apresentação desse plano, com data limite em 25 de outubro. Caso o projeto não seja apresentado e aprovado dentro desse prazo, a pesca do peixe poderá ser proibida a partir do fim de outubro.
    A nova classificação não proíbe imediatamente a pesca ou a comercialização do tambaqui, mas determina a elaboração de um plano de recuperação da espécie. A Portaria nº 1.666 estabeleceu um prazo de 180 dias para a apresentação desse plano, com data limite em 25 de outubro. Caso o projeto não seja apresentado e aprovado dentro desse prazo, a pesca do peixe poderá ser proibida a partir do fim de outubro. Foto: Wikimedia Commons / RicFotos
  • Além disso, a Associação Amazonense de Municípios informou que regras mais rígidas para a captura, o transporte e a comercialização do tambaqui pescado em rios entram em vigor no fim de outubro de 2026. Até lá, as prefeituras devem orientar pescadores, comerciantes e feirantes sobre as novas exigências para evitar desinformação entre os profissionais da cadeia produtiva.
    Além disso, a Associação Amazonense de Municípios informou que regras mais rígidas para a captura, o transporte e a comercialização do tambaqui pescado em rios entram em vigor no fim de outubro de 2026. Até lá, as prefeituras devem orientar pescadores, comerciantes e feirantes sobre as novas exigências para evitar desinformação entre os profissionais da cadeia produtiva. Foto: Wikimedia Commons / w_endo
  • O tambaqui criado em cativeiro não será afetado pelas novas regras. Peixes produzidos em viveiros e tanques continuam com a venda autorizada, desde que o produtor tenha licença ambiental e nota fiscal que comprove a origem do pescado. A medida busca proteger apenas as populações que vivem na natureza.
    O tambaqui criado em cativeiro não será afetado pelas novas regras. Peixes produzidos em viveiros e tanques continuam com a venda autorizada, desde que o produtor tenha licença ambiental e nota fiscal que comprove a origem do pescado. A medida busca proteger apenas as populações que vivem na natureza. Foto: Wikimedia Commons / Bloopityboop
  • Apesar da decisão, produtores e pescadores contestam os critérios usados para incluir o tambaqui nessa lista. Segundo eles, os estudos consideraram apenas dados de áreas não protegidas, que representam cerca de 61% da distribuição do peixe. Na avaliação do setor, faltaram levantamentos em unidades de conservação e em terras indígenas, onde a espécie também está presente.
    Apesar da decisão, produtores e pescadores contestam os critérios usados para incluir o tambaqui nessa lista. Segundo eles, os estudos consideraram apenas dados de áreas não protegidas, que representam cerca de 61% da distribuição do peixe. Na avaliação do setor, faltaram levantamentos em unidades de conservação e em terras indígenas, onde a espécie também está presente. Foto: Wikimedia Commons / Rufus46
  • O tambaqui está entre os maiores peixes de escamas da América do Sul e pode ultrapassar 30 quilos na natureza. Há séculos, povos indígenas da Amazônia já consumiam o peixe assado, cozido e em ensopados. Com o tempo, ele se tornou um dos principais símbolos da cultura e da culinária da região Norte.
    O tambaqui está entre os maiores peixes de escamas da América do Sul e pode ultrapassar 30 quilos na natureza. Há séculos, povos indígenas da Amazônia já consumiam o peixe assado, cozido e em ensopados. Com o tempo, ele se tornou um dos principais símbolos da cultura e da culinária da região Norte. Foto: Wikimedia Commons / Kinori
  • Entre os pratos mais tradicionais estão o tambaqui assado na brasa e a caldeirada. Aliás, a costela é considerada a parte mais apreciada do peixe por muitos consumidores. Quando preparada na brasa, ganha um sabor defumado e a carne se desprende facilmente do osso.
    Entre os pratos mais tradicionais estão o tambaqui assado na brasa e a caldeirada. Aliás, a costela é considerada a parte mais apreciada do peixe por muitos consumidores. Quando preparada na brasa, ganha um sabor defumado e a carne se desprende facilmente do osso. Foto: imagem gerada por i.a
  • Para muitas famílias amazônicas, o tambaqui faz parte da tradição e reúne diferentes gerações à mesa. É comum, aos domingos e em datas especiais, a banda inteira assada ser o prato principal do almoço em família.
    Para muitas famílias amazônicas, o tambaqui faz parte da tradição e reúne diferentes gerações à mesa. É comum, aos domingos e em datas especiais, a banda inteira assada ser o prato principal do almoço em família. Foto: Imagem Gerada por I.A
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