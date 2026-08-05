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Celebridades e TV

Gretchen raspa a cabeça em live antes de transplante capilar

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Redação Flipar
  • O transplante aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, sob os cuidados do médico Marcelo Moreira, especialista na área. Antes de retirar a lace diante dos seguidores, Gretchen contou que já havia recebido outras propostas para realizar o tratamento, mas preferiu esperar até encontrar um profissional em quem confiasse.
    O transplante aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, sob os cuidados do médico Marcelo Moreira, especialista na área. Antes de retirar a lace diante dos seguidores, Gretchen contou que já havia recebido outras propostas para realizar o tratamento, mas preferiu esperar até encontrar um profissional em quem confiasse. Foto: Reprodução / Instagram
  • A técnica escolhida foi o transplante capilar fio a fio, conhecido como FUE. Nesse método, as unidades foliculares são retiradas individualmente da área doadora e implantadas de acordo com a direção natural do crescimento dos cabelos. O procedimento foi realizado sobre a micropigmentação que a cantora já possuía no couro cabeludo.
    A técnica escolhida foi o transplante capilar fio a fio, conhecido como FUE. Nesse método, as unidades foliculares são retiradas individualmente da área doadora e implantadas de acordo com a direção natural do crescimento dos cabelos. O procedimento foi realizado sobre a micropigmentação que a cantora já possuía no couro cabeludo. Foto: Imagem Gerada por I.A
  • A alopecia é uma condição que provoca a queda de cabelos e pode atingir também os pelos de outras partes do corpo. As causas variam e incluem fatores genéticos, doenças autoimunes, alterações hormonais e estresse físico ou emocional. Entre os tipos mais comuns estão a alopecia areata, relacionada ao sistema imunológico, e a alopecia androgenética, de origem hereditária.
    A alopecia é uma condição que provoca a queda de cabelos e pode atingir também os pelos de outras partes do corpo. As causas variam e incluem fatores genéticos, doenças autoimunes, alterações hormonais e estresse físico ou emocional. Entre os tipos mais comuns estão a alopecia areata, relacionada ao sistema imunológico, e a alopecia androgenética, de origem hereditária. Foto: Imagem Gerada por I.A
  • Gretchen, nome artístico de Maria Odete Brito de Miranda de Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de maio de 1959. Ela iniciou a carreira ainda na adolescência como cantora na orquestra do maestro Augustinho Zaccaro. Pouco depois, fez parte do grupo As Melindrosas ao lado das irmãs Sula e Yara e da prima Paula.
    Gretchen, nome artístico de Maria Odete Brito de Miranda de Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de maio de 1959. Ela iniciou a carreira ainda na adolescência como cantora na orquestra do maestro Augustinho Zaccaro. Pouco depois, fez parte do grupo As Melindrosas ao lado das irmãs Sula e Yara e da prima Paula. Foto: Reprodução Instagram / @mariagretchen
  • A artista ficou nacionalmente conhecida pelo apelido
    A artista ficou nacionalmente conhecida pelo apelido "rainha do rebolado", em referência ao estilo de dança que marcou sua carreira na música, nos palcos e na televisão. Entre seus maiores sucessos estão "Conga, Conga, Conga", "Freak le Boom Boom" e "Melô do Piripiri". Foto: Reprodução Instagram / @mariagretchen
  • Em 2012, Gretchen participou da quinta edição do reality show
    Em 2012, Gretchen participou da quinta edição do reality show "A Fazenda" e chegou a ser apontada como uma das favoritas ao prêmio. No entanto, desistiu do programa antes da final após interpretar de forma equivocada um presente enviado pela família durante o confinamento. A passagem pelo reality também deu origem a diversos memes. Foto: Reprodução Instagram / @mariagretchen
  • A vida pessoal de Gretchen sempre esteve entre os assuntos mais comentados da imprensa, principalmente por causa de seus casamentos e divórcios. Atualmente, a cantora é casada com o saxofonista Esdras de Souza. Mãe de sete filhos, entre biológicos e adotivos, ela também ganhou destaque pelo apoio público ao filho Thammy Miranda durante a transição de gênero dele.
    A vida pessoal de Gretchen sempre esteve entre os assuntos mais comentados da imprensa, principalmente por causa de seus casamentos e divórcios. Atualmente, a cantora é casada com o saxofonista Esdras de Souza. Mãe de sete filhos, entre biológicos e adotivos, ela também ganhou destaque pelo apoio público ao filho Thammy Miranda durante a transição de gênero dele. Foto: Reprodução / Instagram
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