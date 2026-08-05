Gretchen raspa a cabeça em live antes de transplante capilar

A vida pessoal de Gretchen sempre esteve entre os assuntos mais comentados da imprensa, principalmente por causa de seus casamentos e divórcios. Atualmente, a cantora é casada com o saxofonista Esdras de Souza. Mãe de sete filhos, entre biológicos e adotivos, ela também ganhou destaque pelo apoio público ao filho Thammy Miranda durante a transição de gênero dele. Foto: Reprodução / Instagram