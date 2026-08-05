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Guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood voltará ao Brasil em novembro
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Wood comemora seis décadas de carreira e também os 50 anos desde que passou a integrar os Rolling Stones ao lado de Mick Jagger e Keith Richards. A confirmação do show acontece pouco depois do lançamento de “Foreign Tongues”, novo álbum de estúdio dos Rolling Stones, disponibilizado em julho de 2026. Ronnie Wood já se apresentou diversas vezes em território brasileiro. A última foram as apresentações com os Rolling Stones, em março de 2016, nos estádios Morumbi, em São Paulo, e Beira-Rio, em Por Foto: Raph_PH/Wikimedia Commons
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Os Rolling Stones ocupam um lugar de destaque na história do rock desde a formação da banda, em Londres, em 1962. Criado por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart, o grupo rapidamente ganhou notoriedade ao combinar influências do blues norte-americano com uma sonoridade própria. Ao longo das décadas, consolidou uma identidade marcada pela energia das apresentações ao vivo e por sucessivos sucessos comerciais. Foto: Divulgação
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A partir da segunda metade dos anos 1960, os Stones ampliaram sua projeção internacional com álbuns que se tornaram referência para a música popular. Trabalhos como “Beggars Banquet”, “Let It Bleed”, “Sticky Fingers” e “Exile on Main St.” figuram com frequência entre os discos mais importantes da história do rock. Nesse período, a parceria de composição entre Mick Jagger e Keith Richards foi decisiva para o surgimento de clássicos que atravessaram gerações. Foto: Reprodução/@therollingstones
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Ronnie Wood passou a integrar oficialmente a banda em 1975, substituindo Mick Taylor. Antes disso, o guitarrista havia conquistado reconhecimento por seu trabalho com os Faces e também por projetos solo. Sua chegada fortaleceu a dinâmica musical do grupo e consolidou a formação que permaneceu por décadas, marcada pela interação entre Wood, Richards, Jagger e o baterista Charlie Watts, que morreu em 2021. Foto: Jim Pietryga/Wikimedia Commons
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Mesmo após mais de seis décadas de atividade, os Rolling Stones seguem em evidência na indústria fonográfica. A banda continuou lançando novos trabalhos e realizando turnês de grande porte ao redor do mundo, reunindo públicos de diferentes gerações. Em 2023, lançou “Hackney Diamonds”, primeiro álbum de inéditas em 18 anos, enquanto em 2025 apresentou o disco “Foreign Tongues”, ampliando seu catálogo de estúdio. Foto: Reprodução / Instagram @therollingstones
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A trajetória do grupo também é marcada por recordes de público e apresentações históricas. Uma das mais emblemáticas ocorreu em fevereiro de 2006, quando os Rolling Stones tocaram gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, diante de uma multidão estimada em mais de um milhão de pessoas. O espetáculo entrou para a história como um dos maiores já realizados pela banda e reforçou sua forte ligação com o público brasileiro. Foto: Reprodução de Youtube
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Reconhecidos como uma das maiores bandas de todos os tempos, os Rolling Stones influenciaram artistas de diferentes estilos e permaneceram relevantes mesmo diante das transformações da indústria musical. A combinação entre longevidade, capacidade de renovação e um repertório repleto de sucessos fez do grupo um dos principais símbolos do rock. Mais de 60 anos após a estreia, a banda segue como referência para músicos e fãs em todo o mundo. Foto: Divulgação
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