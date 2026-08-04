Animais
Visão poderosa: estudo revelou habilidade extraordinária de borboleta para encontrar flores em florestas densas
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As fêmeas da espécie apresentam dois receptores distintos capazes de detectar luz ultravioleta, característica rara entre os polinizadores conhecidos. Essa adaptação permite identificar diferenças extremamente sutis em comprimentos de onda invisíveis ao olho humano, o que facilita a escolha das plantas mais adequadas para alimentação. Foto: Ted Erski/Pixabay
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Durante os experimentos, pesquisadores comprovaram que esses insetos conseguem distinguir sinais luminosos de 380 e 390 nanômetros, um nível de sensibilidade considerado extraordinário. Essa capacidade orienta o voo diretamente até flores que oferecem néctar e pólen ricos em nutrientes, reduzindo o tempo gasto na procura por alimento e aumentando a eficiência da coleta. Foto: Wikimedia Commons/Green lama
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Uma das principais plantas utilizadas pela espécie é a Psiguria warscewiczii, cujas flores exibem um padrão de reflexão ultravioleta que funciona como um guia visual para as borboletas. Sob esse tipo de luz, o centro da flor apresenta um contraste intenso em relação às pétalas, o que facilita sua identificação mesmo em ambientes onde a luminosidade muda constantemente por causa da cobertura da floresta. Foto: Flickr - KimonBerlin
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Segundo os cientistas, essa habilidade surgiu ao longo da evolução após a duplicação de um gene responsável pela produção de proteínas sensíveis à luz. A alteração favoreceu especialmente as fêmeas, que passaram a selecionar com maior precisão as flores mais nutritivas, recurso importante para sua sobrevivência e para o sucesso reprodutivo. Foto: Wikimedia Commons/Greg Hume
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Os testes também ampliaram o conhecimento sobre a forma como cérebros de invertebrados processam informações visuais complexas, contrariando antigas ideias de que esses animais possuíam uma percepção limitada do ambiente. Foto: Marjon Besteman/Pixabay
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Os pesquisadores destacam ainda que compreender essas relações entre polinizadores e plantas ajuda a orientar estratégias de conservação. Esses dados também contribuem para o desenvolvimento de políticas ambientais mais eficazes em áreas tropicais. Foto: Wikimedia Commons/Charles J. Sharp
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A destruição das florestas compromete tanto a oferta de flores quanto o equilíbrio ecológico construído ao longo de milhares de anos. Preservar esses habitats significa proteger interações fundamentais para a manutenção da biodiversidade e para o funcionamento dos ecossistemas tropicais. Foto: Melanie/Pixabay
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