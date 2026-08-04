Sthefany Brito celebra 2 meses de Filippo e encanta seguidores com vídeo em família

Na legenda da publicação, a atriz fez uma declaração carinhosa ao caçula. Ela o chamou de "topetinho mais lindo desse mundo" e contou que o menino adora barulho, bagunça e a companhia dos irmãos. Sthefany também comentou como a chegada de Filippo transformou a rotina da família e afirmou que não consegue imaginar a vida sem ele. Além disso, referiu-se ao filho pelos apelidos "xodózinho" e "Pippinho". Foto: Reprodução / Instagram