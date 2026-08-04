Celebridades e TV
Sthefany Brito celebra 2 meses de Filippo e encanta seguidores com vídeo em família
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Na legenda da publicação, a atriz fez uma declaração carinhosa ao caçula. Ela o chamou de "topetinho mais lindo desse mundo" e contou que o menino adora barulho, bagunça e a companhia dos irmãos. Sthefany também comentou como a chegada de Filippo transformou a rotina da família e afirmou que não consegue imaginar a vida sem ele. Além disso, referiu-se ao filho pelos apelidos "xodózinho" e "Pippinho". Foto: Reprodução / Instagram
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A publicação repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversos elogios à família nos comentários. Muitos destacaram a semelhança entre Filippo e o irmão Vicenzo, enquanto outros comentaram sobre a beleza dos três filhos da atriz. Foto: Reprodução / Instagram
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Sthefany e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011. Eles oficializaram a união em agosto de 2018, em uma cerimônia intimista realizada em Montalcino, na Itália. No ano seguinte, eles anunciaram a separação por meio de uma nota oficial, mas reataram o relacionamento em 2020, após alguns meses separados. Foto: Reprodução / Instagram
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Vale lembrar que, em junho, Sthefany revelou que optou por fazer uma laqueadura durante o parto de Filippo. Segundo a atriz, a decisão ocorreu porque ela já considera a família completa com os três filhos e não pretende ter mais nenhum. Por isso, aproveitou a cesariana programada para realizar o procedimento. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascida em 1987, Sthefany Brito é irmã mais velha do ator Kayky Brito. Os dois construíram carreiras na televisão de forma quase paralela e chegaram a atuar juntos nas mesmas novelas algumas vezes, como em "O Beijo do Vampiro", "O Clone" e "Chocolate com Pimenta". Foto: Reprodução / Instagram
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Sthefany estreou na televisão em 1999, quando fez parte do elenco da novela "Chiquititas", do SBT, aos doze anos de idade. Dois anos depois, a atriz foi contratada pela TV Globo. Aos 14 anos, interpretou Samira em "O Clone", um dos papéis mais lembrados de sua carreira. Foto: Reprodução / Instagram
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Sthefany participou de outras produções da Globo, como "Começar de Novo", "Páginas da Vida" e "Flor do Caribe". Também apresentou os programas "TV Globinho" e "Fazendo a Festa", da GNT. A atriz ainda atuou em diversas novelas da Record, como "O Rico e Lázaro", "Jezabel", "Amor Sem Igual" e "Reis". Foto: Reprodução / Instagram
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