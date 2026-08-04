“Jumanji: Mundo Real” ganha primeiro trailer; filme estreia em dezembro

A franquia nasceu a partir do livro infantil ilustrado criado por Chris Van Allsburg e publicado em 1981. A história gira em torno de um jogo de tabuleiro mágico que faz animais, plantas e outros perigos da selva invadirem o mundo real sempre que uma partida começa. A única forma de acabar com o caos é levar o jogo até o fim. Foto: Divulgação