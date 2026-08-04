Assine
overlay
Início Galeria
Filmes e Séries

“Jumanji: Mundo Real” ganha primeiro trailer; filme estreia em dezembro

RF
Redação Flipar
  • Nesse novo longa, o jogo deixa o console e leva seus perigos para o mundo real, onde desastres naturais, criaturas monstruosas e cenários selvagens ameaçam a sobrevivência da humanidade. Para impedir o colapso da realidade, o grupo assume novas versões de seus avatares e embarca em outra jornada.
    Nesse novo longa, o jogo deixa o console e leva seus perigos para o mundo real, onde desastres naturais, criaturas monstruosas e cenários selvagens ameaçam a sobrevivência da humanidade. Para impedir o colapso da realidade, o grupo assume novas versões de seus avatares e embarca em outra jornada. Foto: Reprodução Youtube
  • Jake Kasdan retorna à direção após comandar os dois longas anteriores, enquanto Jeff Pinkner e Scott Rosenberg assinam novamente o roteiro. Além do elenco principal, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Danny DeVito e Rhys Darby reprisam seus personagens. Brittany O'Grady e Lamorne Morris completam o elenco.
    Jake Kasdan retorna à direção após comandar os dois longas anteriores, enquanto Jeff Pinkner e Scott Rosenberg assinam novamente o roteiro. Além do elenco principal, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Danny DeVito e Rhys Darby reprisam seus personagens. Brittany O'Grady e Lamorne Morris completam o elenco. Foto: Reprodução Youtube
  • A franquia nasceu a partir do livro infantil ilustrado criado por Chris Van Allsburg e publicado em 1981. A história gira em torno de um jogo de tabuleiro mágico que faz animais, plantas e outros perigos da selva invadirem o mundo real sempre que uma partida começa. A única forma de acabar com o caos é levar o jogo até o fim.
    A franquia nasceu a partir do livro infantil ilustrado criado por Chris Van Allsburg e publicado em 1981. A história gira em torno de um jogo de tabuleiro mágico que faz animais, plantas e outros perigos da selva invadirem o mundo real sempre que uma partida começa. A única forma de acabar com o caos é levar o jogo até o fim. Foto: Divulgação
  • A primeira adaptação para o cinema chegou em 1995, sob direção de Joe Johnston e roteiro de Jonathan Hensleigh, Greg Taylor e Jim Strain. Estrelado por Robin Williams e Kirsten Dunst, o filme arrecadou cerca de 262,8 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e se tornou um clássico das aventuras infantojuvenis de Hollywood.
    A primeira adaptação para o cinema chegou em 1995, sob direção de Joe Johnston e roteiro de Jonathan Hensleigh, Greg Taylor e Jim Strain. Estrelado por Robin Williams e Kirsten Dunst, o filme arrecadou cerca de 262,8 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e se tornou um clássico das aventuras infantojuvenis de Hollywood. Foto: Divulgação
  • Em 2017, a franquia ganhou um remake com
    Em 2017, a franquia ganhou um remake com "Jumanji: Bem-Vindos à Selva". No lugar do tradicional tabuleiro, a história apresentou um videogame que transporta quatro adolescentes para dentro da partida, onde cada um assume a identidade de um avatar e precisa superar desafios para retornar à vida real. Foto: Divulgação
  • Dois anos depois,
    Dois anos depois, "Jumanji: Próxima Fase" deu continuidade à aventura. O grupo retorna ao jogo para resgatar um dos amigos, mas encontra um universo ainda mais imprevisível, com novos ambientes e desafios. Juntos, os dois filmes ultrapassaram a marca de 1,7 bilhão de dólares em bilheteria mundial. Foto: Divulgação
  • Inicialmente,
    Inicialmente, "Jumanji: Mundo Real" chegaria aos cinemas em 11 de dezembro de 2026. No entanto, a Sony decidiu adiar o lançamento para 24 de dezembro a fim de evitar a concorrência direta com "Vingadores: Guerra do Amanhã" e "Duna: Parte 3", dois dos maiores lançamentos previstos para o fim do ano. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay