Do Pagani Utopia ao Bugatti Chiron: os carros mais caros presentes no Brasil

A exclusividade é um dos principais fatores que explicam cifras tão elevadas. O Pagani Utopia, por exemplo, teve produção limitada a apenas 99 unidades, enquanto a Ferrari LaFerrari foi fabricada em 499 exemplares. Já o Bugatti Chiron encerrou sua produção após 500 unidades. Essa raridade transforma os veículos em objetos de coleção, valorizados não apenas pelo desempenho, mas também pela dificuldade de aquisição. Em alguns casos, nem mesmo possuir recursos financeiros é suficiente para garantir Foto: Divulgação / Paíto Imports