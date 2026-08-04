Filmes e Séries
Wagner Moura confirma participação no próximo filme da franquia “11 Homens e um Segredo”
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O ator vive um dos momentos mais importantes de sua carreira em Hollywood após sua atuação em O Agente Secreto, lançado em 2025. O desempenho levou Moura a conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama e uma indicação ao Oscar na mesma categoria. Foto: Reprodução do Instagram / @wagnermoura_brasil
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Com estreia prevista para junho de 2027, o longa ainda não tem título oficial e, por enquanto, é tratado apenas como Ocean's, nome da franquia em inglês. Estrelado por Bradley Cooper e Margot Robbie, o filme é um prequel, cuja história se passa antes dos acontecimentos retratados na trilogia original lançada nos anos 2000. Foto: Montagem / Wikimedia Commons / Bryan Berlin / OxfamAustralia
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A trama será ambientada durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1962 e acompanhará os pais de Danny Ocean, vividos por Bradley Cooper e Margot Robbie. Além de estrelar a produção, Cooper também assina a direção, o roteiro e a produção do longa. Já Margot Robbie produz o projeto por meio da LuckyChap Entertainment, ao lado de Tom Ackerley. Foto: Reprodução Instagram
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A franquia Onze Homens e um Segredo começou em 2001 com o remake dirigido por Steven Soderbergh e estrelado por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts. O longa foi baseado no filme homônimo de 1960, dirigido por Lewis Milestone e protagonizado pelo lendário grupo "Rat Pack", formado por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop. Foto: Divulgação
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A história acompanha Danny Ocean, que reúne uma equipe de especialistas para assaltar simultaneamente três cassinos de Las Vegas. O sucesso do primeiro filme deu origem a "Doze Homens e Outro Segredo", lançado em 2004. Nele, o grupo é localizado por Terry Benedict, que exige a devolução do dinheiro roubado com juros. Em 2007 chegou aos cinemas "Treze Homens e um Novo Segredo". Desta vez, Danny Ocean e sua equipe voltam a Las Vegas para se vingar do empresário Willie Bank. Foto: Divulgação
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A franquia também ganhou um spin-off em 2018 com "Oito Mulheres e um Segredo", estrelado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonham Carter. O filme acompanha Debbie Ocean, irmã de Danny Ocean, que reúne uma equipe de mulheres especialistas para roubar um valioso colar durante o tradicional baile beneficente Met Gala, em Nova York. Foto: Divulgação
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Desde a estreia em 2001, a franquia arrecadou mais de 1,4 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais e, além da prequel estrelada por Wagner Moura, Margot Robbie e Bradley Cooper, a Warner Bros. também desenvolve "Ocean's 14", sequência direta da trilogia original. O projeto deverá marcar o retorno de George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts à franquia. Foto: Divulgação
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