Wagner Moura confirma participação no próximo filme da franquia “11 Homens e um Segredo”

A história acompanha Danny Ocean, que reúne uma equipe de especialistas para assaltar simultaneamente três cassinos de Las Vegas. O sucesso do primeiro filme deu origem a "Doze Homens e Outro Segredo", lançado em 2004. Nele, o grupo é localizado por Terry Benedict, que exige a devolução do dinheiro roubado com juros. Em 2007 chegou aos cinemas "Treze Homens e um Novo Segredo". Desta vez, Danny Ocean e sua equipe voltam a Las Vegas para se vingar do empresário Willie Bank. Foto: Divulgação