Estilo de Vida
Sardenha: a joia italiana do Mediterrâneo que conquistou fama mundial
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Localizada no Mar Mediterrâneo, ao sul da Itália continental, a Sardenha combina cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagens montanhosas. Sua diversidade faz da ilha um dos principais cartões-postais do país. Foto: Wikimedia Commons - Maurizio Panicara
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Com uma herança cultural que mistura influências de diversos povos, como romanos, árabes, bizantinos e cartagineses, a Sardenha é um destino que, além de suas praias e paisagens deslumbrantes, convida à exploração de sua história fascinante. Foto: Imagem de Dagmar Scherf p
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Com suas águas que se destacam pelo azul turquesa e formações rochosas impressionantes, Cala Luna é uma das praias mais icônicas da Sardenha. Este paraíso escondido, acessível apenas por barco ou por uma trilha desafiadora, é ideal para nadar, praticar snorkeling e admirar a beleza intocada da natureza. Foto: Youtube/Sardegna World
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Além de Cala Luna, o Arquipélago de La Maddalena, ao norte da ilha, é outro destino imperdível para quem visita a Sardenha. Composto por ilhas e ilhotas rodeadas por águas claras e tranquilas, o arquipélago é perfeito para passeios de barco, mergulho e relaxamento. Foto: Youtube/Giuseppe Chironi Photography
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A Sardenha não se destaca apenas pelas suas praias. O Parque Nacional Gennargentu, uma vasta área montanhosa no interior da ilha, concede uma relação mais intimista com a natureza. E oferece a oportunidade de explorar aldeias tradicionais sardenhas. Foto: Youtube/OneClick2Go
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A região é perfeita para quem gosta de caminhadas e aventuras ao ar livre, com trilhas que levam os visitantes a picos altos, com vista para vales que formam o interior da ilha. Para quem busca uma experiência mais isolada e tranquila, a Ilha de Caprera, no nordeste da Sardenha, é fascinante. Foto: Youtube/Samburu LaBricole
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A famosa Spiaggia di Cala Coticcio, considerada uma das mais belas da região, é conhecida como o "Tahiti da Sardenha" devido à sua incrível piscina natural formada por águas cristalinas.O acesso pode ser feito de barco ou por uma trilha de dificuldade moderada. Foto: Youtube/Sardegna World
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Embora a Sardenha seja amplamente conhecida por suas belezas naturais, sua história e patrimônio cultural são igualmente fascinantes. A ilha possui um grande número de sítios arqueológicos que revelam a rica história das civilizações que a habitaram ao longo dos séculos. Foto: Youtube/Sardegna World
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Um dos locais mais emblemáticos é o Vale dos Nuragues, onde se encontra o Su Nuraxi, um sítio arqueológico pré-histórico classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Foto: Youtube/Sardegna World
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O Su Nuraxi é um complexo de torres de pedra construído pelos antigos nurágicos, povo que habitou a ilha entre 1800 e 300 a.C., e ainda hoje desperta o interesse dos arqueólogos devido aos seus mistérios e à complexidade de suas construções. Foto: Youtube/Sardegna World
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Cagliari, a capital da Sardenha, é outro destino importante para quem deseja mergulhar na história da ilha. O centro histórico, conhecido como Castello, é uma área pitoresca composta por ruas de paralelepípedo, com um patrimônio que remonta aos tempos fenícios, romanos e cartagineses. Foto: Youtube/Before You Go
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A cidade abriga monumentos antigos, como o anfiteatro romano do século II, esculpido na rocha, e o Bastione San Remy, de onde se tem uma vista panorâmica impressionante da cidade e do mar. Foto: Youtube/Sardegna-Blu
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A comida sardenha é uma das mais autênticas e saborosas da Itália, com pratos típicos como a porceddu (leitão assado) e o pane carasau (pão fino e crocante), que fazem parte das tradições gastronômicas locais. Foto: Youtube/Receitas do Cookaround
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Além disso, a Sardenha oferece um estilo de vida único, que mistura o charme do antigo e do moderno. Embora seja famosa pela Costa Esmeralda e pelos resorts de luxo, a ilha preserva um estilo mais simples e rústico em suas aldeias e pequenas cidades. Foto: Youtube/Explore Italy