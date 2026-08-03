Sardenha: a joia italiana do Mediterrâneo que conquistou fama mundial

A região é perfeita para quem gosta de caminhadas e aventuras ao ar livre, com trilhas que levam os visitantes a picos altos, com vista para vales que formam o interior da ilha. Para quem busca uma experiência mais isolada e tranquila, a Ilha de Caprera, no nordeste da Sardenha, é fascinante. Foto: Youtube/Samburu LaBricole