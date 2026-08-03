As 8 montanhas mais altas do mundo: conheça os gigantes do Himalaia e do Caracórum

Na oitava posição está o Manaslu, com 8.163 metros de altitude, localizado no Nepal. O cume foi alcançado pela primeira vez em 9 de maio de 1956, durante uma expedição japonesa liderada pelos alpinistas Toshio Imanishi e Gyalzen Norbu. Na sétima posição está o Dhaulagiri, que atinge 8.167 metros e também fica no Nepal. A primeira escalada ocorreu em 13 de maio de 1960, realizada por uma expedição suíço-austríaca. Foto: Wikimedia Commons / Pratapgrg / Vyacheslav Argenberg