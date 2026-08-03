Estilo de Vida
Panela de pressão: praticidade na cozinha exige cuidados essenciais
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Apesar das vantagens, o uso incorreto pode trazer riscos. Válvulas entupidas, borracha desgastada ou excesso de alimentos podem aumentar a pressão interna e provocar vazamentos ou até explosões. Foto: reprodução de vídeo
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Acidentes com panelas de pressão podem causar queimaduras graves, cortes e danos materiais. Por isso, a manutenção do utensílio e o uso correto são fundamentais para garantir segurança no dia a dia. Foto: reprodução de vídeo
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Escolha uma panela certificada Na hora da compra, prefira modelos vendidos por lojas confiáveis e que tenham o selo do Inmetro. A certificação indica que a panela atende aos requisitos de segurança e qualidade exigidos para esse tipo de utensílio. Foto: reprodução de vídeo
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Mantenha a panela em bom estado Verifique regularmente a válvula de pressão, a válvula de segurança e a borracha de vedação. A limpeza evita entupimentos, e a borracha deve ser substituída sempre que apresentar desgaste ou ressecamento. Foto: Reprodução Youtube
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Respeite o limite de enchimento Nunca ultrapasse o nível máximo indicado no interior da panela, geralmente de até dois terços da capacidade. Também é recomendável adicionar temperos mais espessos após o cozimento inicial, reduzindo o risco de obstrução da válvula. Foto: reprodução de vídeo
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Use a panela corretamente no fogão A chama deve atingir apenas o fundo da panela. Durante o cozimento, verifique se a válvula funciona normalmente, mantenha o cabo voltado para dentro do fogão e só abra a panela após a liberação completa da pressão. Foto: Reprodução Youtube
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Faça a limpeza da forma correta Lave a tampa, a borracha e as válvulas separadamente, mantendo todas as peças limpas. Guarde a borracha fora do encaixe para preservar a elasticidade e evite resfriar a panela com água fria, pois o choque térmico pode danificar o utensílio. Foto: Ilustrações Freepik e Youtube Canal Faça Você mesmo Oficial
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