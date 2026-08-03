Panela de pressão: praticidade na cozinha exige cuidados essenciais

Faça a limpeza da forma correta Lave a tampa, a borracha e as válvulas separadamente, mantendo todas as peças limpas. Guarde a borracha fora do encaixe para preservar a elasticidade e evite resfriar a panela com água fria, pois o choque térmico pode danificar o utensílio. Foto: Ilustrações Freepik e Youtube Canal Faça Você mesmo Oficial